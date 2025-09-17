Vatandaş Erdoğan’a söylenmemiş lafları sıraladı! Tutuklanma korkusu bile susturamadı

Vatandaşların iktidara yönelik tepkileri, sokak röportajlarında giderek daha fazla gündeme geliyor.

Ekonomik zorluklar, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı gibi konular, insanların en çok dile getirdiği sorunların başında yer aldı.

Mikrofon uzatılan vatandaşlar, geçim sıkıntısından, artan kira ve gıda fiyatlarından duydukları rahatsızlığı açıkça ifade etti. Bu tepkiler sadece ekonomiyle sınırlı kalmadı.

Eğitim sistemindeki sorunlar, adalet mekanizmasına duyulan güvensizlik ve liyakatsizlik eleştirileri de sıkça dile getirildi.

Sokak röportajları, toplumun farklı kesimlerinin sesini duyurabildiği bir platform haline gelerek, resmi açıklamalardan farklı bir gerçeklik sundu. Bu durum, iktidarın politikalarına yönelik halkın nabzını tutmak için önemli bir gösterge olarak kabul edildi.

AKP’li vatandaş partisini topa tuttu! “Gerçeği geç de olsa gördü” Herkes bu sokak röportajını konuşuyor

Son röportajda vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdiği tepki dikkat çekti.

Yurttaş şunları kaydetti:

“ERDOĞAN'I GÖRMEMEK TELEVİZYONU KIRDIK”

“Biz Erdoğan'ı görmemek için, sesini duymamak için televizyonu kırdık, çöpe attık.

Çünkü Erdoğan'ı gördüğümüz, sesini duyduğumuz zaman psikolojimiz bozuluyor, hayattan soğuyoruz.”