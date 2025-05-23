Vatandaş, Erdoğan'ı kendi cümleleriyle vurdu. Erdoğan sordu o cevap verdi. AKP'liler bile sustu kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1993 yılında yaptığı çay-simit hesabını bir vatandaş tekrar gündeme taşıdı. Erdoğan'ın sorduğu soruları günümüze uyarlayarak cevaplayan vatandaş asgari ücretle geçinilemeyeceğini gözler önüne rakamlarla serdi.

Asgari ücretle geçinmek imkansız hale geldi. Açlıktan ölmemek için yiyen, örtünmek için giyinen bir toplum her fırsatta yar aç yarı tok olduklarını haykırmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1993 yılında yaptığı çay-simit hesabını bir vatandaş tekrar gündeme taşıdı.

Bugünün şartlarında da bu paralarla geçinilmeyeceğini herkese anlatmaya çabaladı.

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Kaç para asgari ücret?, Şu anda bir bardak çay kaç para?, Bir simit kaç para? Ne yaptı? gibi Erdoğan'ın 32 yıl önce sorduğu sorulara günüz fiyatlarla cevap verdi.

Asgari ücretle geçinilemeyeceğini gözler önüne seren vatandaşın 1 dakika 5 saniyelik videosu büyük ilgi gördü. Vatandaşlar videonun yorum kısmına görüşlerini bildirdiler.

Geçinemediklerini söyleyen bir vatandaş "Bu genç kişi güzel güzel Erdoğan'ın seneler önce sorduğu soruları günümüz fiyatlarıyla cevap veriyor. Sadaka gibi maaşlarla geçinilmediğini anlatıyor. Sonuçta bir tutar çıkartıyor. Bu tutara kira, faturalar, giyinme, ulaşım giderleri de yok. Halen dini kullanıp bunun üzerinden siyaset yapılıyor" dedi.

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