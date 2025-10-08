CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, TBMM Genel Kurulu'nda bugünden itibaren görüşülecek 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gerçekleştirilmesi beklenen değişikliği "bütçe açığını vatandaşa ödetme girişimi" olarak değerlendiren Torun, teklifin hem usul eksiklikleri taşıdığını hem de ekonomik açıdan vatandaşa yeni yükler getireceğine dikkat çekti.

"AMACIYLA, HEDEFİYLE BU TAM BİR ŞİMŞEK YASASI'DIR"

Torun, "Bütçe hedeflerinde trafik cezalarından beklenen gelir, bazı bakanlıkların bütçelerini aşar hale geldi. Vatandaşı sıka sıka derman bırakmayan ekonomi yönetimi şimdi de bu trafik cezalarıyla kendi açığını kapatmaya çalışıyor. Amacıyla, hedefiyle bu tam bir Şimşek Yasası'dır” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme ile getirilen para cezalarının, asgari ücrete yaklaşan tutarlara kadar çıkabileceğine dikkat çeken Torun, Bu tür yamalarla ekonomi düzelmeyeceğini belirterek, “Asgari ücrete denk gelen cezaları bu millet nasıl ödesin?" sorusunu sordu.

"HAFİF GAZA DOKUNAN VATANDAŞ BİLE FARKINDA OLMADAN 5 BİN TL FAZLA CEZA ÖDEYECEK"

Torun her birkaç kilometrelik hız aşımına 2 bin ile 5 bin TL arasında ceza öngörüldüğüne vurgu yaparak, “Hafif gaza dokunan vatandaş bile farkında olmadan 5 bin TL fazla ceza ödeyecek. Bu ölçüsüz bir uygulamadır. Bütçe açığını kapatmak için vatandaşa yüklenmekten vazgeçin. Önce hukuksuzlukları sonlandırın, yargıya güveni artırın” sözlerini sarf etti.