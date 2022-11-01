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Kaçaklar Suriye'den motosikletle getiriliyor. Vatandaş görüyor, görmesi gerekenler görmüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Suriye-Türkiye Cilvegözü sınır kapısında kaçak geçiş görüntülendi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 13:51
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Vatandaş görüyor, görmesi gerekenler görmüyor. Kaçaklar Suriye'den motosikletle getiriliyor

Kaçaklar Suriye'den motosikletle getiriliyor. Vatandaş görüyor, görmesi gerekenler görmüyor
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Halit İRİ, Hatay - YENİÇAĞ

Sınırın hac konaklama tarafında kaçak geçişi organize eden motosikletli grup, geçişi hızlı bir şekilde yapabilmek adına önce telefonla irtibat kuruyor. Sonrasında askeriyenin devriye bölgesine giren grup, kaçakları motosiklete bindirip hızlı bir şekilde sınırın Türkiye tarafına; yani ilçe merkezine götürüyor.

Geçiş böylelikle sorunsuz bir şekilde tamamlanırken kaçak girişi organize eden motosikletli grubun, civar köydeki Türk vatandaşları olduğu kaydedildi. 

Görüntüler bölge insanı tarafından kayda alındı.
 

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Sedat
1.11.2022 14:55
İktidar değiştiğinde askerlerde, polislerde gereğini yapacaktır. Bakmayın polisin ve askerin suskunluğuna ellerini kollarını bağladılar ama olan biteni görüyorlar ve vatan için gereğini yapacaklardır  
 
Yurttas
1.11.2022 14:25
Ülkemizi isgal eden bu ' Dış Güçlere ' göz yuman ,sınır guclerimize görmeyin duymayin emrini veren AKP liler sizce kim (ler).  
 
Tekin Ertürk
1.11.2022 14:05
Almanya'ya izinsiz yalnızca bir kişi girebilir mi? Ya Fransa ve Hollanda'ya? İnanılmaz bir biçimde ürüyorlar. Yakında kendi ülkemizde azınlıkta kalacağız. Ayrıca bunlar akp'ye oy verecekler.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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