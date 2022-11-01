Kaçaklar Suriye'den motosikletle getiriliyor. Vatandaş görüyor, görmesi gerekenler görmüyor

Halit İRİ, Hatay - YENİÇAĞ



Sınırın hac konaklama tarafında kaçak geçişi organize eden motosikletli grup, geçişi hızlı bir şekilde yapabilmek adına önce telefonla irtibat kuruyor. Sonrasında askeriyenin devriye bölgesine giren grup, kaçakları motosiklete bindirip hızlı bir şekilde sınırın Türkiye tarafına; yani ilçe merkezine götürüyor.



Geçiş böylelikle sorunsuz bir şekilde tamamlanırken kaçak girişi organize eden motosikletli grubun, civar köydeki Türk vatandaşları olduğu kaydedildi.



Görüntüler bölge insanı tarafından kayda alındı.

