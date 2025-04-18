Vatandaş hangi TV kanallarına güveniyor! Medya patronları buna çok kızacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaş hangi TV kanallarına güveniyor! Medya patronları buna çok kızacak

Saros Araştırma'nın düzenlediği anket, Türkiye'de vatandaşların büyük bir kısmının hiçbir TV kanalına güvenmediğini ortaya koydu. En çok güvenilen TV kanalının bile oranı çok düşük kaldı.

Saros Araştırma'nın "Türkiye Gündem ve Siyaset" araştırmasında katılımcılara, en çok güvendikleri haber kanalı soruldu.

Mart ayında yapılan ankette soruyu yanıtlayanların yüzde 32'i hiçbir kanala güvenmediğini söylerken vatandaşlar en çok güvendikleri kanalı NOW TV olarak gösterdi. Ancak NOW TV'nin bile güvenilme oranı yüzde 19.1'de kaldı. Birçok yandaş kanal ise sıralamaya bile giremedi.

NOW TV''den sonra büyük bir fark düşüklüğü Sözcü TV yüzde 6,7 oranı ile izledi. Ardından yüzde 5.3 ile Habertürk TV geldi.

İŞTE TÜRKİYE'DE TV KANALLARINA GÜVENME ORANLARI

Hiçbir kanala güvenmiyorum: Yüzde 32

NOW TV: Yüzde 19,1

Sözcü TV: Yüzde 6,7

Habertürk TV: Yüzde 5,3

TRT Haber: Yüzde 4,9

NTV: Yüzde 3,2

Halk TV: Yüzde 4,4

CNN Türk: Yüzde 3,6

Son Haberler
Yeniçağ Gazetesi: Çiftçiye traktör ve tarım makineleri seyirlik oldu!
Yeniçağ Gazetesi: Çiftçiye traktör ve tarım makineleri seyirlik oldu!
Vatandaş hangi TV kanallarına güveniyor! Medya patronları buna çok kızacak
Vatandaş hangi TV kanallarına güveniyor! Medya patronları buna çok kızacak
CHP Şişli Gençlik Kolları: Şişli kayyumu öğrenci desteklerini kesti
CHP Şişli Gençlik Kolları: Şişli kayyumu öğrenci desteklerini kesti
ABD Hava Kuvvetleri Yemen'i vurdu! Husilerin elindeki Ras İsa limanı imha edildi
ABD Hava Kuvvetleri Yemen'i vurdu! Husilerin elindeki Ras İsa limanı imha edildi
İmamoğlu İnşaat'ın yönetiminin kimlere geçtiği belli oldu
İmamoğlu İnşaat'ın yönetiminin kimlere geçtiği belli oldu