Vatandaş hangi TV kanallarına güveniyor! Medya patronları buna çok kızacak

Saros Araştırma'nın "Türkiye Gündem ve Siyaset" araştırmasında katılımcılara, en çok güvendikleri haber kanalı soruldu.
Mart ayında yapılan ankette soruyu yanıtlayanların yüzde 32'i hiçbir kanala güvenmediğini söylerken vatandaşlar en çok güvendikleri kanalı NOW TV olarak gösterdi. Ancak NOW TV'nin bile güvenilme oranı yüzde 19.1'de kaldı. Birçok yandaş kanal ise sıralamaya bile giremedi.
NOW TV''den sonra büyük bir fark düşüklüğü Sözcü TV yüzde 6,7 oranı ile izledi. Ardından yüzde 5.3 ile Habertürk TV geldi.
İŞTE TÜRKİYE'DE TV KANALLARINA GÜVENME ORANLARI
Hiçbir kanala güvenmiyorum: Yüzde 32
NOW TV: Yüzde 19,1
Sözcü TV: Yüzde 6,7
Habertürk TV: Yüzde 5,3
TRT Haber: Yüzde 4,9
NTV: Yüzde 3,2
Halk TV: Yüzde 4,4
CNN Türk: Yüzde 3,6
En güvenilir haber markası @nowhaber— Doğan Şentürk (@dogansenturk) April 17, 2025
Saros Araştırma’nın “Türkiye Gündem ve Siyaset Araştırması”nda en güvenilir haber markası @nowhaber
çıktı. pic.twitter.com/2PREc3d6rq