Vatandaş hangi TV kanallarına güveniyor! Medya patronları buna çok kızacak

Saros Araştırma'nın "Türkiye Gündem ve Siyaset" araştırmasında katılımcılara, en çok güvendikleri haber kanalı soruldu.

Mart ayında yapılan ankette soruyu yanıtlayanların yüzde 32'i hiçbir kanala güvenmediğini söylerken vatandaşlar en çok güvendikleri kanalı NOW TV olarak gösterdi. Ancak NOW TV'nin bile güvenilme oranı yüzde 19.1'de kaldı. Birçok yandaş kanal ise sıralamaya bile giremedi.

NOW TV''den sonra büyük bir fark düşüklüğü Sözcü TV yüzde 6,7 oranı ile izledi. Ardından yüzde 5.3 ile Habertürk TV geldi.

İŞTE TÜRKİYE'DE TV KANALLARINA GÜVENME ORANLARI

Hiçbir kanala güvenmiyorum: Yüzde 32

NOW TV: Yüzde 19,1

Sözcü TV: Yüzde 6,7

Habertürk TV: Yüzde 5,3

TRT Haber: Yüzde 4,9

NTV: Yüzde 3,2

Halk TV: Yüzde 4,4



CNN Türk: Yüzde 3,6