Vatandaş hayat pahalılığına isyan etti: Tepedekiler malı hamuduyla götürüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaş hayat pahalılığına isyan etti: Tepedekiler malı hamuduyla götürüyor

Sokak röportajında konuşan vatandaş, "Tepedekiler malı hamuduyla götürüyor, fakire şükretmeyi öğretiyor" sözlerini kullandı.

Son zamanlarda yapılan sokak röportajlarında, vatandaşların hayat pahalılığına karşı duydukları öfke ve isyan giderek artıyor.

İnsanlar, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını ve ekonomik koşulların her geçen gün daha da kötüleştiğini dile getiriyorlar.

Market fiyatlarının sürekli yükselmesi, kira bedellerinin artması ve maaşların yetersiz kalması, halkın yaşam standartlarını ciddi şekilde etkiliyor.

Bu durum, toplumda büyük bir huzursuzluk yaratıyor ve insanların geleceğe dair umutlarını azaltıyor.

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Sokak röportajlarında, vatandaşların seslerini duyurmak ve yetkililere çağrıda bulunmak için verdikleri mücadele, ekonomik adalet taleplerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Sokak röportajında konuşan vatandaş: Biz mülteciyiz! Ülke bitmiş!Sokak röportajında konuşan vatandaş: Biz mülteciyiz! Ülke bitmiş!

Son olarak bir vatandaş hayat pahalılığına isyan etti.

Sokak röportajında konuşan adam şunları dile getirdi:

"ONDAN SONRA TÜRKİYE UÇUYOR KAÇIYOR"

"Lokantaya gitme, simit ye çay iç, çok şükür yarabbi.

Tepedekiler malı hamuduyla götürüyor, fakire şükretmeyi öğretiyor, alt tabaka inim inim inliyor.

Utanç verici şeyler bunlar. Yüzde 20 küsür zam vereceksin emekliye, emekli milletvekiline 60 bin TL verecen.

Ondan sonra Türkiye uçuyor kaçıyor. Gabar'dan petrol bilmen nereden doğalgaz ama her yerden buluyor çıkaramıyor her ne hikmetse."

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