23 yıldan bu yana memleketin ve onunla birlikte AKP’nin bugünkü durumu sinema şeridi gibi gözümün önünden geçtiğinde; başlangıcı mutlu, son 12 yılı çok hazin bir görüntü.

*

Ülkenin başında bir tek adam var…

O da ülkenin yarınlarına ekti eden tek bir düşünce.

Ve her şey tek adamda bitiyor.

*

Hani bunu derken bakanlara…

Vekillere…

Bürokratlara müdahale anlamında söylemiyorum.

Onlar zaten tek adamın gözünün içine bakıyorlar, emirlerini bekliyorlar.

*

Doğrusunu isterseniz tek adamın ilgilendiği konular içinde bir tanesi var ki ben ona hayranım.

Nerede ve kim olursa olsun uyarısını yapıyor, sözünü alıyor.

Takip ettiği de kulaklarımıza kadar geliyor.

*

Hangi konu o?

Sigara.

AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan’ın sigara konusundaki disiplinine hayranım…

Sonuna kadar destekliyorum.

O konuda gönüllü propagandisti olmaya da varım.

Niye varım?

Çünkü orada insan var…

Çünkü orada inanç var…

Ekonomi var…

Sağlık var…

Çevre var…

Etrafı rahatsız etme var.

Velhasıl bedene ve çevreye zarar var.

O nedenle sigara konusundaki hassasiyetlerine şapka çıkarıyorum.

*

Gel gelelim ki ülke için -ki daha önceleri de birçok kereler yazdım- yollar…

Tüneller…

Viyadükler…

Köprüler yaptı.

Onlar da gerekliydi elbette.

Her ne kadar kendilerinden önce ‘Türkiye’de bir iğne dahi yoktu.’ şeklinde ifade edilmiş olsa da ondan öncekiler de çok şey yaptılar.

Kuruluşundan bu yana ülkeyi yöneten iktidarlar, yapılanların üzerine az ya da çok katkı yaptılar elbette…

Onlar da yollar yaptı…

Tüneller yaptı…

Viyadükler…

Köprüler…

Hastaneler…

Boğaz köprüleri yaptılar, ama yaptıklarının bedelini vatandaşa ödetmediler.

Geçiş garantili yapmadılar her ne yaptılarsa!

Hatta ülkenin cumhuriyetin kuruluşundan itibaren gayrimenkulleri ve menkulleri -üstelik de ‘5 Cent’e muhtaç olduğu söylenilen dönemlerde dahi- satmadılar…

Dünlerde çok şeyimiz vardı ya, AKP iktidarıyla birlikte neyimiz var neyimiz yok, zaman içinde ‘BABALAR GİBİ’ satıldı.

Ve ben de bugün, bizim olan ‘Yerli ve Millî’ neyimiz yok onu biliyorum da neyimiz var bilmiyorum.

*

Daha söyleyeyim mi?

AKP’in ilk iktidarından itibaren, bugünkü itibarı arasında dünya kadar fark var.

Felsefesi…

Kültürü…

Anlayışı…

Vatandaşa bakışı…

Yönetim anlayışı…

Samimiyeti, aklımıza ne gelirse gelsin bunların içine sanırım vatandaşı koymayı unutmuşlar.

Vatandaş yalnızlaştırıldı…

Fakirleştirildi…

Korkutuldu…

Yardıma muhtaç hale getirildi…

*

Yani, AKP’nin gözünde sıradan vatandaşın çok bir kıymeti harbiyesi kalmadı.

İşçi, memur, emekliler için ücret politikalarına bakıldığında öyle görülüyor çünkü.

Vatandaşın nezdinde AKP’nin, dolayısıyla onun liderinin günbegün itibar kaybına uğruyor olduğu da bir gerçek.

*

İşte AKP, özellikle son on yılında vatandaş nezdinde yaşattığı hazin ve çaresizlik durumu nedeniyle -benim gözlemim yanıltıcı olsa da- anketler tek adamın kaybetme durumunun çok yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu durumda vatandaşın mesajını ‘Okumak ya da okumamak’ elbette tek adamın bileceği bir şey!

Umarım daha fazla geç kalmadan, o mesajı okunur!