Vatandaş her geçen gün daha da borca battı: İcrada dosya sayısı yüzde 62 arttı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer kredi kartı harcamaları ve icra dairelerindeki dosyaların artışına dikkat çekti.

Gürer, "1 Ocak - 21 Temmuz 2023 tarihleri arasında icra dairelerine yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,7 arttı. Geçen yıl aynı dönemde toplam 5 milyon 8 bin 816 icra dosyası bulunurken bu rakam 3 milyon 142 bin 564 artarak 21 Temmuz itibariyle 8 milyon 151 bin 380'e yükseldi. Ayrıca UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 821 bin " dedi.

KREDİ KARTI HARCAMALARINDA YÜZDE 226'LIK ARTIŞ

CHP’li vekil Fethi Gürer, kredi kartı harcamalarında da yüzde 226,65 artış olduğunu belirterek, "Bir önceki yıla göre kredi kartı harcamaları yüzde 226.65 artış gösterirken kredi kartı ile market ve alışveriş merkezlerinden yapılan harcamalarda ise yüzde 187.94 artış gösterdi. Vatandaşın market harcamalarında kullandığı kredi kartı tutarının bu oranda artış göstermesi vatandaşın cebinde ki değil gelecekteki gelirini de önceden tükettiğini gösteriyor" diye konuştu.

VATANDAŞLARIN BANKALARA OLAN BORCU 2.5 TRİYONA YAKLAŞTI

Vatandaşların bankalara olan kredi ve kredi kartı borcunun toplam 2 trilyon 329 milyar 656 milyon TL'ye olduğunu ifade eden Gürer, "Bu tutarın içinde ödemesinde sıkıntı yaşandığı sebebiyle bankalar tarafından takibe alınan tutar ise 35 milyar 507 milyon TL'dir. Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan kişi sayısı ise 3 milyon 840 bin 465 kişidir" dedi.

VATANDAŞ KREDİ ALARAK YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR

Vatandaşların kullandığı tüketici kredilerine sınıflayarak bakıldığında taşıt kredisinin 83 milyar 635 milyon TL, konut kredisinin 439 milyar 735 milyon TL ve ihtiyaç kredi borcunun 880 milyar 68 milyon TL olduğunu belirten Ömer Fethi Gürer, "Vatandaşlarımızın toplam tüketici kredi borcu ise 1 trilyon 403 milyar 439 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz nisan ayına göre yani 3 aylık süreç zarfında ihtiyaç kredisi tutarı yüzde 7 artış yani 57 milyar 398 milyon TL artmıştır. Tüketici kredilerinde ise aynı süreçte yüzde 8 artış yaşanmış ve bu da 105 milyar 14 milyon tutarında bir artış demektir" diye konuştu.

KART BORCU VE TAKİPTE OLAN BORÇ TUTARI ARTIYOR

Vatandaşların bireysel kredi kartı borcunun ise 3 ay içinde oransal olarak yüzde 33 rakamsal olarak ise 204 milyar 84 milyon TL artış ile 808 milyar 710 milyon TL'ye yükseldiğini ifade eden Gürer, "Ancak takipte olan kredi kartı borç tutarı da 9 milyar 889 milyona TL'ye ulaştı" dedi.

Veriler vatandaşın kredili yaşadığını ve kredinin de bir borç olduğu düşünüldüğünde çoğunluğun borçlu bir yaşamın içine düşürüldüğüne dikkat çekti.