Vatandaş isyanda: Sağlık, eğitim, ekonomi yerin dibine girmiş!

Bir başka vatandaş ise, "Evlenmek en az 500 bin lira. Pahalılıktan insanlar evlenemiyor. Gençler korkuyorlar. Yuvalar çabuk bozuluyor." Aile yılı ilan edilen 2025'in aslında bir sefalet, çile yılı olduğunu belirten vatandaşlar, "Sağlık bitmiş, eğitim bitmiş, ekonomi bitmiş, bittik yerin dibine girdik. Ağzını açanı içeri atıyorlar. Hakkımızı savunmayacak mıyız kardeşim! Beni de 65 yaşından sonra atarlarsa atsınlar." diye tepki gösterdi.

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) “İstatistiklerle Yaşlılar 2024” araştırmasına göre, İstanbul’da 65 yaş ve üzeri nüfus 1 milyon 302 bin 793 kişiye ulaştı. Bu sayı 2023'e göre yüzde 5,2’lik bir artışa işaret ediyor. İstanbul genelinde yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 8,3 seviyesinde. Türkiye genelinde ise bu oran yüzde 10,6 olarak ölçüldü. Araştırmada, İstanbul’da yaşlı nüfus oranının ilçelere göre dağılımı da ortaya konuldu. Yaşlı nüfusun en yoğun olduğu ilçe yüzde 24,7 ile Adalar oldu. Adalar'ı yüzde 20,6 ile Kadıköy, yüzde 18,1 ile Şile, yüzde 17,3 ile Beşiktaş ve yüzde 16,4 ile Bakırköy takip etti.

Yaşlı nüfus giderek artarken gençler de evlenme ve çocuk yapma sayısında düşüşler yaşanıyor. Mecidiyeköy Semt Pazarı’nda konu hakkında mikrofon uzattığımız vatandaşlara durumun tamamen ekonomik sıkıntıdan kaynaklandığını belirterek şöyle konuştu:

"BEN 65 YAŞINDAYIM ÖMRÜMDE BÖYLE KRİZ GÖRMEDİM"

"Ben 1999 yılında emekli olduğumda dünyanın parasını alıyordum. Şimdi benim emekli maaşım asgari ücret oldu. Bu çok acı. 22 bin lirayla kim evlenir? 50 bin lira ile kim evlenir? Benim çocuğum 32 yaşında ‘ben evlenmem’ diyor. Mühendis oldu ama ‘ben ev geçindiremem’ diyor. Nasıl olacak? Bu ekonomi düzelmeli. Artık halkımız uyansın. Ben 65 yaşındayım ömrümde böyle kriz görmedim. Kiralar uçmuş gitmiş. Nasıl geçinecek bu insanlar. Bilmiyorum ben mi suçluyum, yönetim mi suçlu, halk mı suçlu? Ama ben biliyorum ki bu mazlum halk bir gün ayağa kalkacak. Saddam’a (Esad'a) kardeşim diyordu bitirdi, gençlik yılı dedi bitirdi, aile yılı dedi bu sefer de aile bitecek. İnsanlar mutsuz, çocuk yapmıyorlar. Ülke yaşlanıyor. 3 çocuk olsa nasıl okutacak, nasıl besleyecek? Üniversitelerde doğru düzgün eğitim yok. Kimi suçlayacağız. Kendimizi mi? Yoksulluk diz boyu. Türkiye’de belki 3-5 milyon insan çok mutlu olabilir ama geri kalan aç. Sağlık bitmiş, eğitim bitmiş, ekonomi bitmiş, bittik yerin dibine girdik. Ağzını açanı içeri atıyorlar. Hakkımızı savunmayacak mıyız kardeşim! Beni de 65 yaşından sonra atarlarsa atsınlar.”

"BİZİM İÇİN AİLE YILI FALAN DEĞİL SEFALET YILI"

"Baştakilerin tutumundan gençler evlenemiyor ve çocuk yapamıyor. Bu hayat pahalılığında evlenmek, çocuk sahibi olmak akıl karı mı? Ben bugün bekar olsaydım, o yaşlarda olsaydım bu günkü şartlarda ben evlenemezdim. İki emekliyiz emekli maaşımız bir tane ev kirasına yetmiyor. Bu şartlarda gel de evlen. Aile yılını kendi ailelerinin yılını mı ilan ettiler. Kendi aile yapıları belki ona uygundur. Geçim sıkıntısı yoktur. Hayat müreffehtir onlara. Huzur vardır, para vardır onlara göre belki öyledir. Ama bizim için aile yılı falan değil sefalet yılı."

"TÜRKİYE’NİN İYİ YÖNETİLEMEMESİNDEN DOLAYI GENÇLERİMİZ EVLENEMİYOR"

"Hayat pahalılığından kiradan dolayı gençler evlenip çocuk yapamıyor. Evi olmayan bir insan ne yapacak? Türkiye’nin iyi yönetilememesinden dolayı gençlerimiz evlenemiyor. 3 çocuk yapın diyorlar. O çocuklara bakmak gerekir. Nasıl bakacaklar? İş yok, asgari ücret, emekli maaşı 14 bin 500 lira… İnsanlar işin içinden nasıl çıkacak, gençler nasıl evlenecek bilmiyorum. Benim de oğlum var 35 yaşında halen evlenemiyor. Hayat şartları o kadar ağır ve zor ki maaş yetmiyor. Kiraya çıksa kirada oturacak, azıcık bir maaşla kirayı nasıl ödeyecek? Gençlere Allah yardım etsin."

"Pahalılıktan, yaşam kalitesinin düşüklüğünden insanlar evlenemiyor. Hayat zor. Pazara yeni çıktım şimdiden 500 lira para harcadım. İnsanlar daha çok özgürlüğüne düşkün şimdi bizim nesil artık kalmıyor. Benim çocuğum var 24 yaşında evliliği hiç düşünmüyor. Bugünkü şartlarda ev alamayacağım diyor en azından gezeyim diyor. Bakınca haklı da. Çok da kaliteli bir yaşam yok yani."

"İNŞALLAH AİLE YILI, EMEKLİ YILI GİBİ OLMAZ"

"Hayat pahalılığından hiç kimse evlenmeye cesaret edemiyor. Gençler şimdi kendine bakamıyor. Benim de iki bekar çocuğum var. Evlenemiyorlar. Hayat çok pahalı. Enflasyon almış başını gidiyor. Ekonomik durum kötü. Maaşlar yetersiz. Aldıkları maaş kiraya yetmiyor. Aileler destek olmazsa gerçekten çok zor. Aile yılında şu ana kadar bir şey göremedik. Sadece ümit var yani ümitten başka bir şey yok. Ben emekliyim şu anda. İnşallah aile yılı, emekli yılı gibi olmaz. Emekliyle memur emeklisi arasındaki uçurumu görün. Emekli yılında böyle oluyorsa aile yılında inşallah öyle olmaz ama ümidimiz de yok yani."

"Evlenmek en az 500 bin lira. Pahalılıktan insanlar evlenemiyor. Gençler korkuyorlar. Pahalılıktan da yuvalar çabuk bozuluyor. İktidar bu yılı aile yılı yerine aslında sefalet yılı demek istemiş. Emekliler yılını gördük şimdi bunu görelim. Sefalet yılı."

"AİLE YILI DİYE BİR YIL YOK BU YIL ÇİLE YILI"