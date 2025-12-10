Yüksek enflasyon ve iktidarın ekonomideki politikaları nedeni ile her geçen gün vatandaşın alım gücü düşüyor. Veriler mevzut zor koşulları gözler önüne serdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı Hanehalkı Tüketim Harcaması verileri, vatandaşın gelirinin kalem kalem hangi harcamalara gittiğini ortaya koyuyor.

Verileri değerlendiren ekonomi uzmanı İris Cibre, hanehalkı gelirinin önemli bir bölümünü artık kiraya harcadığına dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cibre "2002'de en düşük gelir grubu gelirinin yüzde 39'unu gıdaya - yüzde 28'ini barınmaya harcıyordu. Bugün, yüzde 30'unu gıdaya - yüzde 33'ünü barınmaya harcıyor" dedi.

GIDADAN KESİP BARINMAYA

Vatandaş, gelirinin önemli kısmını artık gıdadan da kesip barınmaya harcadığını belirten Cibre, "Orta gelirli de, aynı şekilde, artık gelirinin daha yüksek payını gıdadan kesip barınmaya harcamak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak Cibre, "Hep konuşuluyor ya, eskiden her eve mutlaka bir şekilde et süt girerdi diye, rakamsal olarak da ispatı sayılır. Barınma önemli bir sorun haline gelince, gıda ikinci plana düşüyor" dedi.