Vatandaş krediye sarıldı faiz gelirleri rekor seviyeye ulaştı

Düzenleme: Kaynak: BirGün Gazetesi
Vatandaş krediye sarıldı faiz gelirleri rekor seviyeye ulaştı

Yoksulluk ile boğuşan vatandaş tek çare olarak kredi ve kredi kartlarına yüklendi. Bu durum bankaların faiz getirilerine de yansıdı. Bankaların tüketici kredilerinden elde ettiği faiz getirisi yüzde 49, kredi kartlarından aldığı faiz getirisi ise yüzde 55,70 arttı.

Alım gücü her geçen gün azalırken vatandaşlar çareyi kredi ve kredi kartlarında buluyor. Ancak yüksek faiz oranları da ödemeleri şişiriyor. Kazanan ise bankalar oluyor.

Bankaların kredilerden elde ettiği faiz gelirlerinde rekor artışlar yaşandı.

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre tüketici kredilerinden alınan faiz getirisi yüzde 49, kredi kartlarından alınan faiz getirisi yüzde 55,70 arttı. Öte yandan takipteki kredilerden elde edilen faiz geliri ise yüzde 150,5 yükseldi.

AYLIK FAİZ GELİRİ 3 TRİLYONA YAKLAŞIYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı verilere göre nisanda bankaların toplam faiz geliri, 2 trilyon 464 milyar 301 milyon lira oldu.

Faiz gelirindeki artış geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,53 artış gösterdi. Faiz gelirinin 1 trilyon 552 milyar 505 milyon lirası kredilerden sağlandı.

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