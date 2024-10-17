Vatandaş sokak röportajında içini döktü: 20 sene önce Türkiye bu halde değildi. Her şey kötüye gidiyor

Almanya'dan Türkiye'ye 30 yıl önce döndüğünü söyleyen emekli bir vatandaş, sokak röportajında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sokak röportajları gündemi belirlemeye devam ediyor. Her gün onlarca vatandaş dertlerini sokak röportajlarıyla paylaşıyor.

Vatandaşlar yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sebebiyle geçinmekte güçlük çekiyor.

Özellikle emekliler 12.500 TL emekli maaşıyla geçinmeye çalışırken alt ve orta sınıf ise resmen kan ağlıyor.

Vatandaşların dertlerini anlatabildiği tek platform ise sokak röportajları oldu.

Sokak röportajında konuşan vatandaş böyle isyan etti: Ülkü Ocakları’nda yetiştim! Bunlar beni solcu yaptı

Vatandaş sokak röportajında atom bombası attı: Muaviye'nin siyasetini güdüyorlar

30 sene önce Türkiye'ye geri döndüğünü söyleyen emekli vatandaş ekonomiden dert yandı.

Adeta vatandaşların sesi olan sokak röportajları vaziyetin ne denli kötü olduğunun da adete göstergesi oldu.

Bir dokun bin ah işite dönen sokak röportajlarında Almanya'dan Türkiye'ye dönen bir vatandaşın sözleri sosyal medyada olay oldu.

Türkiye halkına da sitem eden vatandaş dünyada bu kadar sesiz bir millet görmedim diyerek bu duruma tepki gösterdi.

Türkiye'ye 30 yıl önce döndüğünü ve döndüğüne pişman olduğunu ifade eden vatandaş şu ifadeleri kullandı:

Ben Almanya doğumluyum. 30 sene önce Türkiye'ye döndüm. O hatayı yapıp geldim ama 20 sene önce Türkiye bu halde değildi. Her şey kötüye gidiyor.

Ben dünyada bu kadar tepkisiz bir millet görmedim. Biraz sesinizi çıkarın.