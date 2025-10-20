Ordu’da balık avı sezonunun bereketiyle hamsi fiyatları 300 TL’den 70 TL’ye geriledi. Tezgahlarda kuyruk oluşturan vatandaşlar, hamsinin tam zamanı olduğunu belirterek bol tüketim çağrısı yaptı.

Vatandaş ucuz balığa hücum etti - Resim : 1

Balıkçı Faruk Arslantürk, Karadeniz’deki hamsi bolluğunun fiyatları düşürdüğünü, talebin arttığını söyledi: “İki gün önce 100 TL’ydi, şimdi 70 TL. Vatandaş 1,5 kilo alıyor.”

Vatandaş ucuz balığa hücum etti - Resim : 2

Enver Sağlam adlı vatandaş, ucuzluk sevinciyle tezgardan çiğ hamsi yedi: “Fırsat varken herkes yesin.” Nurten Yılmaz haftalık hamsi alımlarını sürdürdüğünü, Bahtiyar Kaymak ise fiyatların daha düşmeyeceğini belirtti.

Vatandaş ucuz balığa hücum etti - Resim : 3

Balıkçılar, istavrit gibi diğer türlerde azalma olduğunu, ancak hamsinin revaçta olduğunu vurguladı.

Vatandaş ucuz balığa hücum etti - Resim : 4