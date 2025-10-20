Ordu’da balık avı sezonunun bereketiyle hamsi fiyatları 300 TL’den 70 TL’ye geriledi. Tezgahlarda kuyruk oluşturan vatandaşlar, hamsinin tam zamanı olduğunu belirterek bol tüketim çağrısı yaptı.

Balıkçı Faruk Arslantürk, Karadeniz’deki hamsi bolluğunun fiyatları düşürdüğünü, talebin arttığını söyledi: “İki gün önce 100 TL’ydi, şimdi 70 TL. Vatandaş 1,5 kilo alıyor.”

Enver Sağlam adlı vatandaş, ucuzluk sevinciyle tezgardan çiğ hamsi yedi: “Fırsat varken herkes yesin.” Nurten Yılmaz haftalık hamsi alımlarını sürdürdüğünü, Bahtiyar Kaymak ise fiyatların daha düşmeyeceğini belirtti.

Balıkçılar, istavrit gibi diğer türlerde azalma olduğunu, ancak hamsinin revaçta olduğunu vurguladı.