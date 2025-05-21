Vatandaş ünlü siyasetçiyi kurtarıcı ilan etti! Yolda yürürken gördü... 'Kaos' dedi, duasını etti...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Tarihi Kentler Birliği Olağan 1. Meclis Toplantısı: Milli Mücadele Rotası Kongresi"'ne katılmak üzere Konya Akşehir’e gitmişti. Mansur Yavaş’a program çıkışı bir vatandaş dua ederek, “Allah inşallah talihinize Cumhurbaşkanı yazmıştır. Türk milletinin kurtulması lazım bu kaostan.” dedi.

MANSUR YAVAŞ KONYA’DA

Tarihi Kentler Birliği Olağan 1. Meclis Toplantısı: Milli Mücadele Rotası Kongresi bugün Konya Akşehir’de gerçekleşti. Yavaş, Konya'da üç gün sürecek "Tarihi Kentler Birliği Olağan 1. Meclis Toplantısı: Milli Mücadele Rotası Kongresi"ne katıldı. Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal ve birçok il, ilçe belediye başkanı da hazır bulundu.

“BİZ, GEÇMİŞİ YAŞATARAK GELECEĞİ BİRLİKTE KURAN BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Yavaş, çıkacak kararların, koruma kültürünü daha da güçlendireceğine, seçilecek yeni encümen üyeleri ve komisyonların çalışmalarına ivme kazandıracağına inandığını belirterek, "Unutmayalım; geçmişine sahip çıkmayan bir millet, asla geleceğini inşa edemez. Ve biz, geçmişi yaşatarak geleceği birlikte kuran büyük bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

“TÜRK MİLLETİNİN KURTULMASI LAZIM BU KAOSTAN”

Mansur Yavaş ilk gün Akşehir’de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Bir vatandaş, Yavaş’ı yolda yürürken gördü. Vatandaş, son zamanlarda İBB’ye yapılan operasyonlar ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla beraber oluşan kaos ortamına ayak basarak, “Allah inşallah talihinize Cumhurbaşkanı yazmıştır. Türk milletinin kurtulması lazım bu kaostan.” ifadelerini kullandı.