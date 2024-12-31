Vatandaş yeni yıla böyle 'merhaba' diyecek! İşte 2025'in ilk saniyelerinden itibaren uygulanacak zamlar...

Yeni yıl sayılı zaman kalırken, vatandaşın cebine yansıyacak zamlar şimdiden gündemde. 2025’in ilk saniyelerinde başlayacak artışlar, hayatın her alanında etkisini gösterecek. Vergilerden tüketim mallarına, çay fiyatlarından elektrik tarifelerine kadar birçok alanda yapılacak zamlarla ilgili detaylar belli oldu.

İşte 2025'in ilk saniyelerinden itibaren vatandaşın cebine yansıyacak zamlar:

İLK ZAM DALGASI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Yeni yılın ilk zammı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezalarına yapılan artışlarla geldi. Yeniden Değerleme Oranı olarak belirlenen %43,93 oranındaki zamla, çevreye zarar veren ihlallerden trafik cezasına kadar birçok alanda yeni rakamlar devreye girecek.

Buna göre:

En düşük trafik cezası: 14.310 TL

14.310 TL En yüksek trafik cezası: 114.584 TL

114.584 TL Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlar için ceza: 14.310 TL

14.310 TL Umuma açık alanlarda çevre kirliliği cezası: 6.923 TL

PLASTİK POŞETE ZAM

Geri kazanım katılım payı düzenlemeleri kapsamında plastik poşet fiyatları da yeniden değerleme oranında artırıldı. 2025 itibariyle plastik poşetlerin fiyatı 86 kuruşa yükseldi.

İŞTE ZAMLANAN DİĞER ALANLAR

Yurt Dışı Çıkış Harcı: 500 TL’den 710 TL’ye yükseldi. Yeni fiyat 1 Ocak 2025 itibariyle uygulanacak.

Çay Fiyatları: Çay tiryakilerini yakından ilgilendiren bu artış, kahvehanelerde %50’ye varan zamlarla dikkat çekiyor. Ocaklardaki bir bardak çay fiyatı 15 TL’ye, oyun salonlarında ise 30 TL’ye yükseldi.

Elektrik Tüketim Tarifesi: EPDK’nın yeni düzenlemesiyle, yıllık 5 bin kilovatsaatı aşan elektrik tüketimleri için sübvansiyonlu tarifeler kaldırılacak. Bu, milyonlarca hanenin elektrik faturalarının spot piyasa fiyatlarına göre artış gösterebileceği anlamına geliyor.

EKMEĞE ZAM KAPIDA

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte temel gıda maddelerinden ekmek de zamlanacak. Ankara’da 200 gram ekmeğin fiyatının 10 TL’den 13,5 TL’ye yükseltileceği belirtiliyor. Fırıncılar, artan maliyetler nedeniyle bu fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

2025'TE VATANDAŞIN YAŞAM KALİTESİ DÜŞECEK Mİ?

Vatandaşlar, artan fiyatlar karşısında alım gücü düşen kesimlerin daha fazla zorluk çekeceğini dile getiriyor. Emeklilerden asgari ücretlilere kadar birçok kişi, maaşların zamlarla birlikte eriyeceğini ifade ediyor. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ise elektrik fiyatlarındaki artışın dar gelirli vatandaşın yaşam kalitesini düşüreceğini vurgulayarak, yeni düzenlemenin iptal edilmesi için hukuki adımlar atacağını açıkladı.

2025 yılına sayılı anlar kala Resmi Gazete’de yayımlanan bu kararların vatandaşın yaşamını nasıl etkileyeceği şimdiden tartışılıyor. Yeni yılda hanelerin harcamalarında daha dikkatli planlama yapması gerekecek gibi görünüyor.