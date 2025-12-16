İktidarın hem siyasi hem de ekonomideki politikaları, vatandaşın burnundan getirirken toplumda umutsuzluk havasının da baskın olmasına neden oldu. İstanbul Eminönü'nde vatandaşlar yaşadıklarına basına anlatırken yeni yıla umutsuz ve mutsuz girdiklerini de vurguladı.

Bazı vatandaşlar 2026’dan umutlu olduklarını belirtse de özellikle emekliler umutsuz olduğunu söyledi. “Hep bir umutla giriyoruz yeni yıla ama her yıl aynı şeyler oluyor” şeklinde konuşan bir vatandaş ise “Umutsuz yaşanmıyor” diyerek yine de umutlu olduğunu belirtti.

'İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Vatandaşların büyük bölümünün 2026’dan ortak beklentisiyse ekonominin düzelmesi oldu. Bir vatandaş ise yeni yıldan beklentisini, “İnsanca yaşamak istiyoruz yani. Daha düzgün bir hayat olsun herkese” şeklinde dile getirdi. Yeni yıla ilişkin “Ekonomi pek düzelmez de, diğer şeyler düzelse...” diyen bir vatandaş ise şöyle konuştu:

“Ortalık korkunç rezalet. Can güvenliğimiz yok, en önemlisi o. Ülke hiç bu kadar dibe vurmamıştı. Cumhurbaşkanı da hemşehrim, kendisi de inşallah duyar buralardan. Vaziyet hiç güzel değil. Korkuyorum biz de mi içeri gireceğiz; herkes içerde. Kimsenin bir özgürlük hakkı yok; sağı da solu da içerilerde. Çok üzücü olaylar yaşanıyor ama niye böyle oldu anlayamıyoruz. İnşallah herşey feraha çıkar 2026’da.”

'AMORTİDEN BAŞKA BİRŞEY ÇIKTIĞI YOK'

Bazı vatandaşlar içinse yılbaşı piyangosu bu sene de bir umut kaynağı olmaya devam ediyor. Her sene bilet aldığını ve şu ana kadar hiç ikramiye kazanmadığını söyleyen bir vatandaş, ”Yine de deniyoruz, ne yapalım. Ya çıkarsa” dedi.

Bir diğer vatandaş da her sene bilet aldığını söyleyerek, “Amortiden başka birşey çıktığı yok, öyle alıyoruz işte” dedi. Piyango bileti sırasında bekleyen bir vatandaş ise, “2026’dan umudumuz var... Bu sene güzel değildi. Ekonomi bayağı düşüşlerde. Herşeye zam geliyor, bir şey alamıyorsun. Ev kiraları pahalı. (2026’da) iyiye gidebilir. Şans...” diye konuştu. Bu sırada arka sırada bulunan bir diğer vatandaş ise, 2026’da bir çok şeyin değişmesini istese de hiçbir şeyin değişeceğine inanmadığını belirterek “Daha kötü olacağız” dedi.

'SİMİT İLE ÖĞLE YEMEĞİ YİYECEĞİM'

Vatandaşlar şöyle konuştu:

“Ne olacak; emekli aç. Emekliye para vermiyor ki devlet. Kendilerine 40, 50 (bin) zam yapıyorlar, bize de yapsınlar. 80 yaşındayım bak, oğlumun yanına sığınmışım. 16 bin 800 lirayla nasıl geçineceğim? Şimdi oradan bir simit alacağım öğle yemeği yiyeceğim. Yazık değil mi ya? Yazıklar olsun devlete, başka hiçbir şey demiyorum."

“Güzel günler olsun... Ekonomik sıkıntı herkesin bildiği, yaşadığı birşey. Gitgide kötüye gidiyoruz. Uğraşılmıyor. Her şey de burada söylenmiyor. Söylenecek çok şey var ama söylenmiyor.”

“Hayatım şu an stabil. Ufak tefek sıkıntılar var. Ekonomik sıkıntılar başta geliyor. Geçim sıkıntısı diye bir dert var. İnşallah 2026’da bunların hepsi düzelecek, temennimiz o. Gençler olarak umudumuz bu.”

'CANIM ÇEKTİ, ALAMADIM İŞTE'

“Ben emekli olarak, umutlu değilim. Bir sürü şey var. Mesela sağlık konusunda, randevu almaya çalışıyorum alamıyorum. Onun dışında emeklilerin yaşam standardı belli. Mesela şimdi kestaneciye baktım, alamadım. Canım çekti, alamadım işte... 7 tane torunum var. Bayram geliyor, seyran geliyor, yılbaşı geliyor, çocuklara birer tane ufacık bir hediye almaya çalışsan maaşın yetmiyor. Hak, hukuk meselesi (var); kızlarımızın, kadınlarımızın güvenliği noktasında bayağı bir sıkıntı var; çözüm yok. Bir sürü örnekler verilebilir, onun için hiç umutlu değilim.”

“Ekonomi düzelsin; huzur, mutluluk... İnsanca yaşamak istiyoruz yani. Daha düzgün bir hayat olsun herkese.”

'UMUTSUZ YAŞANMIYOR'

“2026’dan 2025’ göre çok büyük şeyler beklemiyorum. Hep bir umutla giriyoruz, yeni yıldan sağlık, mutluluk, huzur, güvenlik, bunları bekliyoruz. Maddi anlamda da refah bekliyoruz. Ama her yıl aynı şeyler oluyor. Umutlu muyum? Umutsuz yaşanmıyor; umudumuz var. Umarım güzel olur.”