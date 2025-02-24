Vatandaş zincirleme kazayı spiker gibi anlattı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 karayolunda trafik ışıklarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan olmazken kaza anlarını bir vatandaş cep telefonu ile kaydederek, spiker gibi anlattı.
D-650 karayolu Mekece Mahallesi yakınlarında Bilecik istikametinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 32 UC 956 plakalı minibüs, 54 LR 544 plakalı Isuzu marka pikap ve 26 AKV 732 plakalı Mercedes marka otomobil zincirleme kazaya karıştı.

aw399342-01.jpg

Trafik ışıklarında meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kaza anını cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş ise o anları adeta bir spiker gibi anlattı. Maddi hasarın meydana geldiği kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Fenerbahçe getirdiği pastayı geri götürdü!
Fenerbahçe getirdiği pastayı geri götürdü!
‘Kıskaç-40’ operasyonunda 20 şüpheli adliyeye sevk edildi
‘Kıskaç-40’ operasyonunda 20 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ünlü gazeteci hayatını kaybetti
Ünlü gazeteci hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı "Mourinho, Okan Buruk gibi hakemi tehdit etmemiştir"
Acun Ilıcalı "Mourinho, Okan Buruk gibi hakemi tehdit etmemiştir"
Kamu sağlığı ve güvenliğine gerçekten önem veriliyorsa…
Kamu sağlığı ve güvenliğine gerçekten önem veriliyorsa…