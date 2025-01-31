Vatandaşa bankalardan kötü haber! Giderek yükseliyor

Vatandaşın kredi kartı borcu 1.8 trilyon lirayı, bankalara toplam borcu 3.8 trilyon lirayı geçti. Üstelik bankaların kredi kartı borcu için takibindeki alacaklar bir yılda yüzde 258 arttı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 24 Ocak verileriyle hazırladığı haberine göre, bankacılık sistemindeki tüketici kredileri 2 trilyon TL’ye, kredi kartı borçları ise 1.8 trilyon TL’ye ulaştı. Bir ayda borç bakiyesi 159 milyar TL, bir yılda ise 1.2 trilyon TL arttı. Tüketici kredileri ve kredi kartları, bankacılık sistemindeki kredilerin yaklaşık yüzde 24'ünü oluşturuyor.

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Takipteki alacaklar da ciddi bir sorun haline geldi. 24 Ocak itibarıyla takipteki alacaklar 304.9 milyar TL'ye çıktı. Kredi kartlarındaki takipteki borç, bir yılda yüzde 258 oranında artış gösterdi. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, Ocak-Kasım 2024 arasında 1.7 milyon kişi borcunu ödeyemedi. Borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı bir yılda yüzde 39 arttı.