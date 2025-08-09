Vatandaşa sahte ürün yedirdiler! 1,5 milyar TL ceza...

Halk sağlığını ihmal ederek gıda güvenliğini tehlikeye sokan hile ve ihmallere karşı Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerin sonucu Bakanlık sitesinden yayımlanırken, kural ihlali yaptığı tespit edilen işletmelere cezalar uygulanıyor.

Bakanlığın açıkladığına göre 2025'in Ocak-Temmuz döneminde toplamda 732 bini aşkın gıda kontrolü yapıldı. 17 binin üzerinde işletmenin ihmali tespit edildi. Bu işletmelere toplamda 1,5 milyar liranın üzerinde ceza uygulandı.

732 BİN DENETİM, 17 BİNİN ÜZERİNDE CEZA

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye genelinde toplamda 732 bin 416 işletme ve kişiyi denetledi. Denetimlerin sonucunda 17 bin 223 işletmeye toplamda 1 milyar 524 milyon 236 bin TL ceza uyguladı. 385 işletme hakkında ise Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulundu.

ET ÜRÜNLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan analizler sonucunda bazı gıda ürünlerinde insan sağlığını tehdit eden katkılar tespit edildi.

Örneğin gıdada kullanılmasına izin verilmeyen genellikle tekstilde kullanılan boyaların baharatlar başta olmak üzere birçok gıdada kullanıldığı tespit edildi. Halk sağlığını tehdit etmenin yanı sıra yasaklı yöntemlere de başvurulduğu ortaya çıktı. Özellikle et ürünlerinde domuz eti ve tek tırnaklı hayvan etleri tespiti dikkat çekti.

Yine çikolata, bitki çayı, enerji içecekleri ve bazı takviye edici gıdalarda da doğal denenin aksine ilaç etken maddesi kullanılarak halkın sağlığının hiçe sayıldığı ortaya çıktı. Süt ürünlerinde ise mantarı önleyici natamisin maddesinin kullanıldığı tespit edildi.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ ÜRÜNLERDE SIKÇA RASTLANDI

Uygunsuzluklar, “sağlığı tehdit eden” ve “taklit-tağşişli gıdalar” olmak üzere iki ana başlık altında sınıflandırıldı.

Taklit-tağşiş ürünlerde en çok karşılaşılan uygunsuzluklardan bazıları şunlar:

- Bitkisel yağlara tohum yağı veya düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması

- Yağ oranının düşürülmesi, nişasta ve yabancı madde ilavesi

- Et ürünlerinde sakatat, kanatlı eti, deri dokusu karışımları

- Baharatlara gıda boyası ve domates tozu eklenmesi

- Takviye gıdalarda etken maddenin bulunmaması

- Bu tür müdahalelerin, ürünün doğal yapısını bozarak tüketici sağlığını riske attığı vurgulandı.

GIDA ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Bakanlık, tüketicinin gıda tüketiminde şu hususlara dikkat etmesi için uyardı:

- Satın alınan ürünlerin ambalajlı ve etiketli olması,

- Son tüketim tarihine dikkat edilmesi,

- Özellikle hayvansal ürünlerde Bakanlık onaylı, izlenebilir ürünlerin tercih edilmesi,

- Gıdaların uygun koşullarda saklandığından emin olunması.

- Vatandaşların şüpheli gördüğü ürünleri ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmesi