Vatandaşa sucuk diye bakın ne yedirmişler! Analizi yapan ekibin de ağzı açık kaldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe sağlığı tehlikeye atan ürünleri ifşa etti. Yeni listede çay, süt, sucuk gibi pek çok ürünün içeriği şüpheli bulundu. Hileli ürünler arasında tavuk başı eti ve ay çekirdeği gibi ilginç bulgular yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, her geçen gün gıda sahteciliğiyle mücadelede önemli adımlar atmaya devam ediyor. 4 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan güncel "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi, pek çok gıda ürününde tespit edilen hileleri gözler önüne serdi. Bakanlık, gıda güvenliğini tehlikeye atan sahte ürünlerin takibini sürdürerek halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

Yeni listede dikkat çeken ürünlerden biri, ay çekirdeğiyle dolu baklava oldu. Fıstıklı olarak Adana'da satılan baklavanın içinden ay çekirdeği çıktığında, bu durum hem işletme sahiplerini hem de tüketicileri şaşkına çevirdi. İşletmenin adı ise: 'En tatlı börek.'

Çayın, süt ürünlerinin ve zeytinyağının da dahil olduğu listede, gıda hileleri tek tek sıralandı. Gıda ürünlerine yönelik yapılan hilelerin toplum sağlığını tehdit ettiği ifade ediliyor.

Ebrar Et ve Et Ürünleri'nin 'Yavuzoğlu' markalı ısıl işlem görmüş tavuk sucuğunda ise Sakatat (Baş eti) tespiti yapıldı.

Sağlığa zarar verebilecek bu tür katkı maddeleri, şüpheli ürünler arasında yer alırken, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu tür hilelerin gıda güvenliği açısından büyük risk oluşturduğu vurgulandı.

Yeni listede, zeytinyağında tohum yağı karışımı ve pul biberin boyanarak satılması gibi ürünlerde yapılan hileler de yer aldı. Ayrıca, bazı pide ve köfte çeşitlerinde kanatlı et ve sakatat kullanıldığı ortaya çıktı. Bakanlık, bu tür hilelere karşı duyarlı olmaya devam ederek, vatandaşları sağlıksız ürünlerden uzak durmaya çağırdı.

Gıda sektöründe yapılan bu tür sahteciliğin, yalnızca tüketicilerin sağlığını riske atmakla kalmadığı, aynı zamanda haksız rekabet yaratıp yerli üreticilerin zarar görmesine de sebep olduğu ifade ediliyor. Bakanlık, bu tür hilelere karşı denetimlerini sıklaştıracaklarını ve tüketicilerin sağlığını korumak için gerekli tüm adımları atacaklarını belirtti.