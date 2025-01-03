Vatandaşa verilmeyen zam kimin cebine gitti? Buğra Gökçe 'akıllara ziyan' diyerek açıkladı

Gökçe, KKM’nin Türkiye ekonomisine büyük bir yük getirdiğini vurguladı ve toplamda 1 trilyon 200 milyar TL'lik bir kaynağın yatırım yerine KKM’ye aktarıldığını ifade etti. Bu rakamın, Türkiye’nin son iki yıldaki toplam yatırım bütçesiyle eşit olduğunu belirten Gökçe, "Eğer bu kaynak KKM’ye aktarılmasaydı, Türkiye iki katı yatırım yapabilirdi. Parayı nereye gömdük?" diye sordu.

EMEKLİYE, ÇALIŞANA ZAM YERİNE ZENGİNE KAYNAK

12punto'da Tuncay Mollaveisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Gökçe, bu kaynağın sosyal yardımlara, emekliye ve kamu çalışanlarına aktarılmadığını vurguladı. “Emeklinin, çalışanın, asgari ücretlinin hakkını zenginin cebine koyduk” şeklinde konuşarak, KKM’nin sosyal eşitsizliği arttırdığını ifade etti.

“HAKSIZ DAĞITIM” VE "ZENGİNE PARA ÖDENDİ" ELEŞTİRİSİ

KKM uygulamasının, zengin kesimlerin menfaatine bir dağıtım yaptığını savunan Gökçe, “Kur korumalı mevduat ile zengine, parasını dövize çevirmemesi karşılığında Türk lirasında tutması için ödeme yaptık. Bu, akıllara ziyan bir şey,” diyerek uygulamayı sert bir şekilde eleştirdi.

VATANDAŞA VERİLMEYEN ZAM KİMİN CEBİNE GİTTİ?

Gökçe, KKM’nin mali yüküne dikkat çekerken, “Vatandaşa verilmeyen zam kimin cebine gitti?” sorusunu gündeme taşıdı. Bu soruyu, KKM uygulamasının arkasındaki mali mekanizmaları sorgulamak için yöneltti.