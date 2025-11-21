Tarım ve Orman Bakanlığı 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 81 ilde et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik denetim düzenledi.

Denetimler sırasında Çanakkale’de bir şarküteri mağazasında et ve et ürünlerinin, sütlerin ve kanatlı etlerinin (tavuk eti) uygun şartlarda muhafaza edilmemesinden kaynaklı bozulmuş olduğu, son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğu, işletmenin genel ve özel hijyen şartlarını sağlamadığı tespit edildi.

KIYMA MAKİNESİ KURTLANDI

İşletmede bulunan bir kıyma makinesinin de kurtlandığı görüldü. Ekipler tarafından bozuk olduğu ve son tüketim tarihi geçmiş olan ürünlere el konularak imhası gerçekleştirildi. 840 kilogram kanatlı eti, bin 169 kg kırmızı et, 112,5 litre süt imha edildi.

İşletmeye yaklaşık 42 bin TL idari para cezası kesilerek mühürlendi. Öte yandan Gökçeada İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Gökçeada Savcılığına işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.