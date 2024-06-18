Vatandaşı çileden çıkartan ATM'lerde yeni dönem Pazartesi başlıyor. Aman işinizi sabaha bırakmayın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaşı çileden çıkartan ATM'lerde yeni dönem Pazartesi başlıyor. Aman işinizi sabaha bırakmayın

Bayram tatiline çıkmadan önce nakit ihtiyacını karşılamak üzere ATM'lere koşan vatandaşlar para çekemeden eli boş dönmüştü. Nakit para çekme krizi karşısında bankalar Pazartesi günü köklü bir değişikliğe gidecek.

Bayram öncesinde ATM makinelerindeki paraların hızla tükenmesi vatandaşları zor duruma sokmuştu. Bir süredir nakit para çekme limitlerini artırma yönünde çalışmalarını tamamlayan birçok banka Pazartesi günü ile birlikte limitlerini artıracak.

Birçok bankanın aynı gün limitlerini artırması sonucu yine bankamatiklere yüklenen nakit paraların bir anda tükenmesi ve ATM önlerinde kriz yaşanması bekleniyor.

Daha önce banka içindeki veznelerden para çekim limitleri artırılmış, ATM kullanmasını bilmeyen birçok yaşlı vatandaş çekim işlemleri için bankamatiklere yönlendirilmişti. Vezne işlemlerinde ise 3 bin liraya kadar para çekimlerinde 60 lira, 3 bin liranın üzerinde para çekimlerinde ise 123 lira işlem parası alınmaya başlanmıştı.

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Bu kez ATM'lerde limit krizi yaşanıyor. Vatandaşlar para çekme limitleri yükseltilse bile bankamatiklerde çekecek para bulamadığı için şube şube gezmek zorunda kalıyor. Emekliler için ise para çekmek gerçek anlamda bir eziyete dönüşüyor.

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YENİ DÖNEM PAZARTESİ BAŞLIYOR

Bayram sonrası birçok özel banka, günlük para çekme limitlerini artırmak üzere hareke geçecek. Paranın değerinin düşmesi ile birlikte vatandaşların bir kerede çektiği nakip para miktarları artmaya başladı. Bankalar bu talebi karşılamak için nakit çekim limitlerini teker teker artırma yolunu tuttu.

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Şu an birçok bankada gün içinde nakit para çekme limiti 7 bin 500, 15 bin ya da 20 bin lira olarak değişmekte. Bayram sonu ile birlikte bu limitlerin ikiye katlanması bekleniyor.

Ancak bu kez ATM'lerdeki paraların hızla tükenmesi nedeni ile birçok vatandaşın mağdur olabileceği belirtiliyor.

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