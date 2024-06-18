Vatandaşı perişan edecek zam geliyor

Genel seçim ve yerel seçim döneminde yapılmayan zamların temmuzda yüksek bir oranla yapılacağı düşünülürken elektrik fiyatlarına bir önceki yerel seçimlerin yapıldığı 2019 yılı ile genel seçimlerin yapıldığı 2023 arasında konutlarda ilk kademe tüketimde yüzde 222,7 oranında zam yapıldı. BOTAŞ ise doğal gaz fiyatlarını yüzde 358,4 oranında artırdı.

2019-2023 yılları arasındaki TÜFE (Tüketici fiyat endeksi) artışı yüzde 211,8 iken AKP iktidarının seçim olmayan dönemlerde yaptığı zamlar TÜFE artış oranından daha yüksek olarak gerçekleşti.

Seçim yılı olan 2023’ün ilk dört ayında doğalgaz konut ve 1.kademe satış fiyatları sabit kaldı. Şubat, Mart ve Nisan aylarında yapılan üç indirimle birlikte, 2.kademe işyerlerine yüzde 40,1, elektrik santrallarına yüzde 44,4 indirim yapılırken 2023’ün nisan ayında konut tüketicilerine doğalgaz bedava sağlandı ve mayıs sonuna kadar konut tüketicilerinin aylık 25 m3 gaz tüketimi ücretsiz oldu.

ŞİRKETLERE DESTEK

Vatandaşların faturaları katlanırken şirketlere milyar dolarlar akmaya devam etti. Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu’nun çalışmalarına göre, elektrik enerjisi üretim alanına 2018- 2023 döneminde 19,75 milyar dolar destek verildi.

Özel sektöre ait akarsu HES, rüzgâr, jeotermal ve güneş santrallarının neredeyse tamamı ve bazı büyük Barajlı HES’ler YEKDEM desteğinden faydalanırken 2020 -2023 yılları arasında toplam elektrik üretiminin yaklaşık dörtte biri YEKDEM kapsamındaki tesislerden alındı.

2023 yılında YEKDEM kapsamında 74 milyon 607 bin 320 MWh üretim için 169,4 milyar TL ödenirken EPİAŞ’a göre aynı dönemde Piyasa Takas Fiyatı ağırlıklı ortalaması 2.237 TL/MWh oldu. Piyasa fiyatına göre fazla ödeme 2,47 milyar TL ödendi.