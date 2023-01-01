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Bu belgeyi alamayan esnaflık yapamayacak. Bugünden sonra devreye giriyor

1 Ocak'tan itibaren birçok yeni düzenleme yürürlüğe girdi. İşte detaylar…

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 08:38
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Vatandaşı ve esnafı ilgilendiren yeni düzenlemeler devreye giriyor

Bu belgeyi alamayan esnaflık yapamayacak. Bugünden sonra devreye giriyor
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Vatandaşı ve esnafı ilgilendiren birçok düzenleme bugünden itibaren devreye giriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlere göre 1 Ocak'tan itibaren birçok yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

YETKİ BELGESİ ŞARTI

Bugün itibarıyla kuyumcu esnafının ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için yetki belgesine sahip olmaları gerekiyor, evraklar eksik olsa dahi belge için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması önem taşıyor Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek.

E-TİCARET’TE DEĞİŞİKLİK

1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren önemli düzenlemelerin başında, e-ticaret sektörünü düzenleyen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geliyor.

Kanunla, elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla ölçekler de dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor.

KONAKLAMA VERGİSİ

Yılbaşında, yüzde 2 oranında uygulanacak konaklama vergisi de yürürlüğe girdi. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabi olacak.

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler de bu verginin kapsamında yer alacak.

1 GÜNLÜK TATİL

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması bugün itibarıyla başladı.

Tatil günü olarak pazar öne çıkarken tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşmasının önlenmesi öngörülüyor.

EĞLENCE VERGİSİ

Sinema, konser, spor müsabakası ve at yarışları izleyicilerinin bilet bedeliyle birlikte ödedikleri yüzde 10'luk eğlence vergisi, bugünden itibaren alınmayacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KARARI

Yılbaşından itibaren, toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük tüm binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5'inin güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması gerekecek.

MÜKELLEFLERE E-DEFTER ZORUNLULUĞU

2021 yılı vergi dönemleri içinde cirosu 4 milyon lira ve üstü olan gerçek ve tüzel mükelleflerin, 1 Ocak 2023'e kadar e-defter uygulamasına geçmesi gerekiyor. 2021 yılı cirosu 1 milyon lira ve üstün olan gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler de 1 Ocak'ta uygulama kapsamına girecek.

FUAR KATILIM TEŞVİĞİ

İhracatçılara gelecek yıl yaklaşık 2 milyar lira yurt dışı fuar katılım desteği sağlanacak. İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yurt dışı fuar destekleri 1 Ocak'tan itibaren daha da etkin hale getirilecek. Kararla, hedef ülke/hedef sektör ayrımı yapılmadan tüm ülkelerde fuara katılım sağlanacak. Mikro/küçük işletmelerin fuar katılımına ilişkin harcamalarının yüzde 75 desteklenmesi ve daha fazla sayıda fuara katılımlarının teşvik edilmesi suretiyle yurt dışı fuar desteklerinin tabana yayılması hedefleniyor.

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Aybuke
1.01.2023 09:25
Yerli esnafmı kaldı ,Türkler giderle başademeyip kapatıyor yerine yabancılar geçiyor,Ortadoğu ve Afrikalı lar ülkemizde ihya oldular biz gitsek bizim uçan sineğimizi bile ülkelerine almazlar  
 
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