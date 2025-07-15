Vatandaşın ağzının tadını kaçıracak zam!

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
Vatandaşın ağzının tadını kaçıracak zam!

Ekonomik dalgalanmalardan yumurta fiyatları da nasibini aldı yumurta üretiminde önde gelen iki şehirde toptan fiyatlara zam geldi.

Artan hayat pahalılığının etkisiyle fiyat etiketleri de çok sık değişiklik gösteriyor yumurta fiyatları son iki haftadır aniden yükseliş yaşadı. Türkiye’nin önde gelen üretim merkezlerinden olan Afyon ve Kayseri’de toptan yumurta fiyatlarına bu hafta zam uygulandı.

Artan hayat pahalılığından fiyat etiketlerinin de nasibini alıyor olması Vatandaşı ekonomik açıdan zor durumda bırakıyor. Üretici bölgelerde yaşanan bu hareketliliğin satışları da etkilemesi öngörülüyor.

Ekonomim'den Veysel Ağdar'ın haberine göre, sektör temsilcileri, fiyatlardaki yükselişi artan talebe bağladı. Afyon’da duble yumurtanın toptan satış fiyatı 3,90 TL’den 4,00 TL’ye çıkarken, Kayseri’de aynı ürün 3,75 TL’den 3,85 TL’ye yükseldi.

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