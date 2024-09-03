Eylül ayının gelmesiyle birlikte Ağustos ayı enflasyon rakamları da açıklandı. Vatandaşları doğrudan ilgilendiren enflasyonda TÜİK ve ENAG’ın açıkladığı rakamlar arasında bir kez daha farklılık dikkat çekti.

TÜİK’in açıklamasında enflasyon aylık bazda yüzde 2,47 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 51,97 oldu.

TÜİK enflasyonu açıkladı

ENAG’ın duyurduğu enflasyon ise aylık bazda yüzde 3,47 yükselirken yıllık enflasyon ise yüzde 90,35 olarak açıklandı.

ENAG enflasyonu açıkladı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler ekonomistlere çevrilirken, çok sayıda ekonomist benzer tespitlerde bulundu.

Ekonomistlerin ortak görüşü, vatandaşların alım gücünün düşeceği oldu.

İşte ekonomistlerin değerlendirmeleri:

"ENFLASYON DÜŞŞE BİLE VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ DÜŞMEYE DEVAM EDECEK"

Ekonomist Emre Şirin, "Enflasyon baz etkisiyle değil de gerçekten düşüş trendine girse dahi geriye dönük 2- 2,5 yıllık yanlış açıklanan enflasyon nedeniyle yaşanılan birikimli kayıplar telafi edilmediği ve bundan sonra şeffaf veri açıklanıp doğru veri tespit edilmediği sürece enflasyon düşse bile vatandaşın alım gücü düşmeye devam edecek" dedi.

"DAR GELİRLİ İLİKLERİNE KADAR BU ENFLASYONU HİSSEDİYOR"

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, "Tüketim eğilimlerine baktığımızda asgari ücret ve yakınında bir gelir elde ediyorsanız bunun büyük bir kısmını kiraya, diğer kalan kısmını da temel gıda ürünlerine ve kısmen eğitim masraflarına harcıyorsunuz" dedi. Bingöl, "Ölçülen enflasyon bu olabilir ama hissedilen enflasyona bakalım. Dar gelirlinin hissettiği enflasyona bakalım, iliklerine kadar bu enflasyonu hissediyorlar. Çünkü artık hem geliri artmıyor hem ödediği vergi artıyor" ifadelerini kullandı.

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şenol Babuşçu TÜİK, ENAG ve İTO'nun enflasyon hesaplamaları arasındaki farka dikkat çekti. Şenol Babuşçu, sosyal medya sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda "Enflasyon hesaplamaları arasındaki fark yıllıkta yüzde 38,38’e ulaştı" dedi. Başka bir paylaşımında ise Ağustos 2024 enflasyon enflasyonunun, son 61 yılın Ağustos ayı ortalamasının yüzde 0,95 üzerinde olduğunu vurguladı.

"FİYATLAR ARTTI, ENFLASYON DÜŞTÜ"

ENAG Direktörü Profesör Veysel Ulusoy ise yaptığı değerlendirmede "Fiyatlar arttı, enflasyon düştü. Başardık" ifadelerini kullandı.

ÖZEL OKUL ZAMLARI VE ÖĞRETMEN ZAMLARI ARASINDAKİ FARK

Finansal Piyasalar yöneticisi İris Cibre, konut ve eğitim enflasyonlarındaki artışa dikkat çekti. Cibre, "Artık biri şu okul işine bir el atsa iyi olacak. Özel okulların fiyat artışları fahiş ve öğretmenlerin ise bu artışlardan faydalanmadığına eminim" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomist Mustafa Sönmez de eğitim, konut ve dışarıda yemek yeme masraflarındaki yıllık artışı vurguladı, eğitimdeki artış için "acizlik örneği" dedi.

"TCMB'NİN YIL SONU ENFLASYON HEDEFİNE ULAŞMASI ZOR"

Eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, X üzerinden yaptığı paylaşımda TCMB'nin yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmasının zorlaştığına dikkat çekti. Kara, "Yıl sonunda yüzde 38 hedefine ulaşmak için kalan dört ayda enflasyonun ortalama yüzde 1,3 olması gerekiyor" dedi.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu da Kara'nın paylaşımını alıntılayarak hükümetin enflasyon tahminlerinin tutmayacağını düşündüğünü vurguladı. Şatıroğlu, yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) 2024 sonu enflasyon tahminin yüzde 38 olacağını, bunun da tutmasını beklemediğini söyledi.