Vatandaşın asgari ücret cevabı şaşkına çevirdi: Çok yükselttiler, düşük olması lazım. Refah içinde yaşıyoruz

Sokak röportajında bir kadının asgari ücretin artışıyla ilgili "Çok yükselttiler, düşük olması lazım. Refah içinde yaşıyoruz" yorumunu yapması muhabiri şaşkına çevirdi.

Vatandaşın asgari ücret cevabı şaşkına çevirdi: Çok yükselttiler, düşük olması lazım. Refah içinde yaşıyoruz

Yeni asgari ücret dün belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. 400 liralık asgari ücret desteği 500 liraya çıkarıldı.

Ancak artan dolar kuru vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. 11 bin 402 TL olan asgari ücret sadece 483 ABD doları yapıyor. Bu sayı Türk Lirası’nın mum gibi eridiğini gözler önüne seriyor.

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Kira fiyatlarının uçması, temel gıda ürünlerinin zamlanması gibi etkenler asgari ücreti cebe girmeden eritiyor. Yeni asgari ücret de hanede tek kişi ya da 2 kişi çalışan aileler veya çalışanlar için pek fazla bir şeyi değiştirmiyor.

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Asgari ücretin artmasıyla ilgili Sokaktan Al Haberi isimli Youtube kanalına konuşan bir kadın şunları söyledi:

"Çok yükselttiler, biraz aslında düşük olması lazım. Tabii çok yüksek, bak refah içinde yaşıyoruz."

Bu söyleme şaşıran muhabir "Gerçekten mi? Herhangi bir durumdan, zamlardan şikayetçi değil misiniz?" diye sordu. Kadın, "Değiliz, çok şükür, kader." yanıtını verdi.

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