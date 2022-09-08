Döviz mevduatında 1 milyar dolarlık düşüş

Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre ise yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 Eylül haftasında 1 milyar 29 milyon dolar azaldı, parite etkisinden arındırıldığında ise döviz mevduatındaki düşüş 327 milyon dolar oldu.



Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 11 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 316 milyon dolar olarak hesaplandı.

Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 600 milyon dolar azalırken, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırıldığında 307 milyon dolar artış gösterdi.



Gerçek kişilerin ise dolar cinsi döviz mevduatı 235 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırıldığında 121 milyon dolar azalırken, kıymetli maden depo hesaplarının dolar karşılığı parite etkisinden arındırıldığında 367 milyon dolar arttı.