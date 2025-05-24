Vatandaşın enflasyon beklentisi Merkez Bankası’nı 3’e katladı: Arada büyük uçurum var

Koç Üniversitesi’nin Veri Enstitüsü işbirliğiyle yürüttüğü Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi’nin Mayıs 2025 sonuçları yayımlandı. Buna göre, Mayıs 2026’ya kadar olan 12 aylık döneme ilişkin ortalama enflasyon beklentisi yüzde 67 oldu. Bu oran, Nisan ayındaki yüzde 68’lik beklentiden bir puan daha düşük. Yıl sonu beklentisi yüzde 69 ile değişmezken, geçen 12 aya dair enflasyon tahmini yüzde 78’den yüzde 73’e indi.

Katılımcıların yüzde 23’ü önümüzdeki üç ay içinde TL birikimlerinin bir kısmını dövize çevirmeyi planladığını belirtirken, yalnızca yüzde 2’si dövizden TL’ye geçiş yapmayı düşündüğünü ifade etti. Sonuçlar, dövize yönelimin hala sürdüğünü ancak bu eğilimin önceki aylara göre yavaşladığını ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 58’i ise herhangi bir değişiklik yapmayı planlamadığını söyledi.

Anketin dikkat çeken bulgularından biri de tasarruf tercihlerinin enflasyon beklentileriyle ilişkili olması oldu. TL mevduatını tercih eden bireylerin enflasyon beklentileri görece düşükken, döviz, altın veya gayrimenkul gibi yatırım araçlarını seçenlerin enflasyon öngörüleri daha yüksek çıktı.

MERKEZ BANKASI’NIN BEKLENTİSİNİ 3’E KATLADI

Koç Üniversitesi’nin yaptığı anket sonrası Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi dikkat çekti. Vatandaşın yılsonu enflasyon beklentisinin yüzde 67 olmasına rağmen Merkez Bankası yılsonu beklentisini yüzde 24 olarak açıkladı. Merkez Bankası ile vatandaşın beklentileri arasında yaklaşık 3 kat fark bulunurken aradaki büyük uçurum kafalarda soru işaretlerine neden oldu.