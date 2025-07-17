Vatandaşın geçim derdini TÜİK bile gizleyemedi: Zirai donun etkisi böyle ortaya çıktı

TÜİK, 2025 yılı Haziran ayı 'tarım ürünleri üretici fiyat endeksi' (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı.

Tarım-ÜFE'de, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 18,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 33,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,31 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,46 artış gerçekleşti.

Aylık yüzde 18,82'lik artış, 2010'a kadar giden TÜİK serisinde rekor olarak kayıtlara geçti.

MEYVEDE YÜZDE 202'LİK ARTIŞ

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 19,98 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,50 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,25 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,22 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 51,08 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,19 azalış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 202,59 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 47,92 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Tarım-ÜFE, çiftçinin ilgili ayın 1 ile 31 arası pazarlama kanallarına sattığı ürünlerin fiyatlarını kapsıyor. Üretici fiyatı, yurt içinde üretimi yapılan ürünlerin, KDV ve benzeri vergiler hariç, satış fiyatını ifade ediyor. Üretici fiyatları endeksinde tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde faaliyet gösteren üreticilerin yetiştirdiği ve piyasaya arz ettiği ürünlerin ilk el satış fiyatları izleniyor.

ZİRAİ DON TARIMI VURDU

Geçtiğimiz bahar aylarında hava sıcaklıklarındaki ani düşüş zirai dona neden olmuştu. O dönem yapılan açıklamalarda özellikle meyve hasadında ciddi düşüş beklendiği kaydedilmişti. Meyve üreticileri özellikle kiraz, kayısı, elma, üzüm, ayva, badem ve narenciyede ciddi kayıp beklediklerinin altını çizmişti. Meyve fiyatlarındaki sert yükselişin en önemli nedeninin zirai don nedeniyle yaşanan üretim kaybı olduğunun altı çizildi.