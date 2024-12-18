Vatandaşın internet bankacılığı hesabına girip kredi çektiler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Vatandaşın internet bankacılığı hesabına girip kredi çektiler

Kayseri'de vatandaşın internet bankacılığı hesabına giren dolandırıcılar 300 bin TL kredi çekti. Dolandırıcılık zanlısı 2 kişi yakalandı.

Kayseri'de internet bankacılığı dolandırıcılığı yapan 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir vatandaşın internet bankacılığına sızarak hesabından 300 bin TL kredi çekilmesi yöntemiyle dolandırıcılık yapan 35 yaşındaki E.Ö. ve 34 yaşındaki T.K. yakalandı.

Şahıslar çekilen krediyi kullanamadan hesapları bloke edilirken, Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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