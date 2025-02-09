Vatandaşın isyanı: Millet kan ağlıyor, baştakiler utansın!

Artvin’de semt pazarına alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar pahalılıktan dert yandı. Pazara alışveriş yapmak için çıkan Artvinli Tansu Güven, “Yani pazarı gezdik, dolaştık ama her şey çok pahalı, maalesef alamadık. Zaten ülke genelinde ekonomik bir kriz var, pahalılık her yerde hissediliyor. İnsanların cebinde para yok ve bu da ciddi bir geçim sıkıntısı yaratıyor. Türkiye genelinde umudum bu durumun düzelmesidir" diye konuştu.

Geçim sıkıntısı yaşadığını dile getiren bir yurttaş ise “Ne yapacaksın, bir emekli maaşıyla ne alacaksın? Fiyatlar çok yüksek. Gelin pazara bakın, görürsünüz. Millet kan ağlıyor, baştakiler utansın” diye tepki gösterdi.

“15- 16 BİN LİRA MAAŞ ALIYORUM AMA YETMİYOR”

Artvinli Yılmaz Özışık maaşının geçinmeye yetmediğini “Alışveriş yapamadım, bakın, sadece iki poşet alabildim. Yüz lira, yüz elli lira, ne yapacağım? Nasıl geçineceğim? 15- 16 bin lira maaş alıyorum ama yetmiyor. Sonunu Allah bilir, ne yapacağımız belli değil” sözleriyle anlattı.

Bir diğer Artvinli vatandaş ise “İki tane kızım var, ikisi de işsiz böyle olur mu? Ev kadınlarına maaş bağlayacaklar, diyorlar "çocuklar doğacakmış" ne saçmalık. Ev kadınlarına maaş verecekler, bu mu sorun?” dedi.

“ESKİSİ GİBİ SATIŞ YAPAMIYORUM”

Fiyat denetimi olmadığını söyleyen bir vatandaş, "Parası olan için her şey iyi, ama parası olmayana kötü. Her şey pahalı. Bunun sonu iyi değil ve buna bir çare düşünülmesi lazım. Denetleme yok, herkes istediği fiyata satıyor ve kimseye de bir şey diyemiyorsun. "İster al, ister alma" diyorlar" diye konuştu.

Pazarda simit satan bir vatandaş ise işlerinin kötü gittiğini anlattı:

"Simit satıyorum ama işler yok. Bugün 50 simit aldım, ama 10-15 tane satabildim. Simit 15 lira, satılmıyor. "Para var mı?" diye soruyor musun? diyorlar ama ben nasıl sorayım. İşler durdu, eskisi gibi satış yapamıyorum. Önceden 200-300 simit satıyordum, şimdi o kadar satış yok. İnsanlarda para yok, parasız."