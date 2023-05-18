Ömer ERBIYIK
Vatandaşın ruh hali...
Neymiş efendim; "Halk zavallı, uyuşturulmuş."
Ne zavallı, ne de uyuşturulmuş.
Kandırıldıkları için değil,
Kendileri gibi olan partilere oy verip durmuş.
*
Sakın halkın uykuda olduğuna inanma.
"Geçinemiyorlar." deyip vicdan yapma.
Ülkede hiç fakir olmadığını 14 Mayıs'ta gördük.
Her şeyin yolunda gittiğini anladık vallaha.
*
Demek ki deprem bölgesindekiler de mutluymuş.
Her imkân onlara en iyi şekilde sunulmuş.
"Neden?" diye sorarsanız,
Hakikat, o bölgenin seçim sonucunda saklıymış.
*
"Hainler, ahlaksızlar, şerefsizler, teröristler."
Prim yapıyor ülkede bu denli söylemler.
Müşterileri cahil, sermayeleri yalan.
Halkın kopyası olur iktidarda olanlar.
*
Yurt dışında özgürce refah içinde yaşarlar.
Hakkın, hukukun, adaletin olduğu yerdir oralar.
Ülkemizin seçimi için oy kullandıklarında,
"Şeriat isteriz." diyenlere gider gurbetçi oylar.
*
Niçin çalışırsınız o zaman İngiltere'de, Almanya'da?
Gidip çalışın o zaman Arabistan'da, Katar'da.
"Şeriat isteriz." diyenleri seçiyorsunuz ya.
Ne işiniz var o zaman Avrupa'da.
*
"Çaldıysa çaldı, öncekiler çalmadı mı?"
Böyle diyen sizce Müslüman mı?
Müslüman hırsızlığı savunmaz.
Yukarıdaki ifadeyi kullanmasa da tamamı.
*
Turistleri kazıklayanlar aramızda.
Kendisi gibi düşünmeyenleri istemeyenler aramızda.
Torunu yaşındaki çocuklara tarikat evlerinde,
Cinsel taciz ve tecavüzde bulunanlar aramızda.
*
Andımızı kaldıranlar kim?
Milliyetçiliği ayaklar altına alanlar kim?
"Milliyetçiyim." diyenler,
"Ne mutlu Türk'üm diyene." yazılarını kaldıran kim?
*
"Kıçının kılıyım." diyen seçmen.
Nasıl ruh hali var bunlarda bilemem.
"Halk saf, kandırıyorlar." diye
Kendinizi avutmayınız lütfen.
*
Hacı hacıyı Mekke'de bulur.
Hoca hocayı tekkede bulur.
Vatandaş kendisi gibi olanları.
Elbette seçim sandığında bulur.
*
Zeki olmanın koşulları olmalı.
Aziz Nesin'e kızmamalı.
"Türk halkının yüzde 60'ı aptal." çıkışını.
Yaşananlara baktığımızda yadırgamamalı.
*
Onursuzluktur ayakkabı yalamak.
Erdemli olmayı gerektirir, adam olmak.
Liderinin ayakkabısını yalamayı söyleyen vekil.
Makam uğruna değer mi böylesi alçalmak?
*
Yaranmak için her taklayı atanlar.
İşte en büyük yalakadır bunlar.
Efendisi yellendiğinde,
Derin derin nefes alanlar...
YUSUF