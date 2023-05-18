Vatandaşın ruh hali...

Neymiş efendim; "Halk zavallı, uyuşturulmuş."

Ne zavallı, ne de uyuşturulmuş.

Kandırıldıkları için değil,

Kendileri gibi olan partilere oy verip durmuş.

*

Sakın halkın uykuda olduğuna inanma.

"Geçinemiyorlar." deyip vicdan yapma.

Ülkede hiç fakir olmadığını 14 Mayıs'ta gördük.

Her şeyin yolunda gittiğini anladık vallaha.

*

Demek ki deprem bölgesindekiler de mutluymuş.

Her imkân onlara en iyi şekilde sunulmuş.

"Neden?" diye sorarsanız,

Hakikat, o bölgenin seçim sonucunda saklıymış.

*

"Hainler, ahlaksızlar, şerefsizler, teröristler."

Prim yapıyor ülkede bu denli söylemler.

Müşterileri cahil, sermayeleri yalan.

Halkın kopyası olur iktidarda olanlar.

*

Yurt dışında özgürce refah içinde yaşarlar.

Hakkın, hukukun, adaletin olduğu yerdir oralar.

Ülkemizin seçimi için oy kullandıklarında,

"Şeriat isteriz." diyenlere gider gurbetçi oylar.

*

Niçin çalışırsınız o zaman İngiltere'de, Almanya'da?

Gidip çalışın o zaman Arabistan'da, Katar'da.

"Şeriat isteriz." diyenleri seçiyorsunuz ya.

Ne işiniz var o zaman Avrupa'da.

*

"Çaldıysa çaldı, öncekiler çalmadı mı?"

Böyle diyen sizce Müslüman mı?

Müslüman hırsızlığı savunmaz.

Yukarıdaki ifadeyi kullanmasa da tamamı.

*

Turistleri kazıklayanlar aramızda.

Kendisi gibi düşünmeyenleri istemeyenler aramızda.

Torunu yaşındaki çocuklara tarikat evlerinde,

Cinsel taciz ve tecavüzde bulunanlar aramızda.

*

Andımızı kaldıranlar kim?

Milliyetçiliği ayaklar altına alanlar kim?

"Milliyetçiyim." diyenler,

"Ne mutlu Türk'üm diyene." yazılarını kaldıran kim?

*

"Kıçının kılıyım." diyen seçmen.

Nasıl ruh hali var bunlarda bilemem.

"Halk saf, kandırıyorlar." diye

Kendinizi avutmayınız lütfen.

*

Hacı hacıyı Mekke'de bulur.

Hoca hocayı tekkede bulur.

Vatandaş kendisi gibi olanları.

Elbette seçim sandığında bulur.

*

Zeki olmanın koşulları olmalı.

Aziz Nesin'e kızmamalı.

"Türk halkının yüzde 60'ı aptal." çıkışını.

Yaşananlara baktığımızda yadırgamamalı.

*

Onursuzluktur ayakkabı yalamak.

Erdemli olmayı gerektirir, adam olmak.

Liderinin ayakkabısını yalamayı söyleyen vekil.

Makam uğruna değer mi böylesi alçalmak?

*

Yaranmak için her taklayı atanlar.

İşte en büyük yalakadır bunlar.

Efendisi yellendiğinde,

Derin derin nefes alanlar...