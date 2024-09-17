Vatandaşın seçmediği AKP'liye ballı görev! Gençler siz daha çok iş beklersiniz!

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Vatandaşın seçmediği AKP'liye ballı görev! Gençler siz daha çok iş beklersiniz!

31 Mart Yerel seçimlerinde AKP'den Şişli Belediye Başkan Adayı olan ve yüzde 23 oy alarak seçilemeyen Gökhan Yüksel'in Emlak Konut'a atandığı ortaya çıktı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AKP'nin Şişli Belediye Başkan adayı olan Gökhan Yüksel, yüzde 23 oy alarak seçimi kazanamadı.

BirGün’ün haberine göre, Yüksel'in seçim sonrasında Emlak Konut'ta Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atandığı ortaya çıktı.

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2013 yılından bu yana AKP'de çeşitli kademelerde görev alan Yüksel, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 5. ve 6. dönemde Mali ve İdari İşler Birim Başkanlığı, 2019 Yerel Seçimleri'nde İlçe Belediye Meclis Üyeliği gibi görevlerde bulundu. Son olarak, AKP Şişli İlçe Başkanlığı'nda 7. dönemde başkanlık yaptı.

BAKAN KURUM'A YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

Ayrıca, 31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na karşı aldığı mağlubiyetin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yakınlığı ile de dikkat çekiyor.

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