Vatandaşın tercihi değişti, işte en ucuz otomatik vitesli araçlar! 1 milyon 33 bin liradan başlıyor

Türkiye'de otomatik vitese karşı olan algılar son 10 yılda yıkıldı. Manuel vites taraftarları otomatik vitesin rahatlığını keşfedince tercihlerini değiştirdiler.

Bazı markaların otomatik şanzımanlarında sorun olsa da bazı marka otomobillerin otomatik şanzımanlarında hiçbir sorun olmuyor.

YOĞUN TRAFİKTE BÜYÜK YARDIMCI

Uzun yolda otomatik vites pek işe yaramasa da şehir içi yoğun trafikte kullanıcısı için büyük konfor sunuyor. Sol ayağı sürekli debriyaja basmaktan yorulan sürücüler yerine tek ayakla otomobili kontrol etme konforu sürücüye yardımcı oluyor.

EN UCUZU 1 MİLYON 33 BİN LİRA

Otomatik vites sıfır otomobillerin en ucuzu KIA Picanto oldu. Picanto 1 milyon 33 bin liradan satılıyor.