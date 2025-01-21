Vatandaşın tercihi değişti, işte en ucuz otomatik vitesli araçlar! 1 milyon 33 bin liradan başlıyor

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Vatandaşın tercihi değişti, işte en ucuz otomatik vitesli araçlar! 1 milyon 33 bin liradan başlıyor

Türkiye'de vatandaşın araç tercihlerinde önemli değişimler yaşanıyor. Otomatik vitesli araçlar manuel vitesli araçlara göre daha çok tercih edilmeye başlandı. Sürüş dinamiklerini artıran teknolojilerle birlikte otomatik vitesli araçlar sürücünün işini çok daha kolaylaştırıyor. İşte fiyatı en düşük otomatik vitesli araçlar...

Türkiye'de otomatik vitese karşı olan algılar son 10 yılda yıkıldı. Manuel vites taraftarları otomatik vitesin rahatlığını keşfedince tercihlerini değiştirdiler.

Bazı markaların otomatik şanzımanlarında sorun olsa da bazı marka otomobillerin otomatik şanzımanlarında hiçbir sorun olmuyor.

YOĞUN TRAFİKTE BÜYÜK YARDIMCI

Uzun yolda otomatik vites pek işe yaramasa da şehir içi yoğun trafikte kullanıcısı için büyük konfor sunuyor. Sol ayağı sürekli debriyaja basmaktan yorulan sürücüler yerine tek ayakla otomobili kontrol etme konforu sürücüye yardımcı oluyor.

EN UCUZU 1 MİLYON 33 BİN LİRA

Otomatik vites sıfır otomobillerin en ucuzu KIA Picanto oldu. Picanto 1 milyon 33 bin liradan satılıyor.

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