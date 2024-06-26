Vatandaşın umutları tükendi. İktidarı şok edecek anket sonucu

ORC Araştırma şirketi, Türkiye ekonomisine ilişkin 10-14 Haziran tarihlerinde yapılan anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Çıkan sonuçlar ise ekonomik kriz koşullarında hayatını sürdürmeye çalışan insanların hükümete olan güveninin ne derece düştüğünü ortaya çıkardı.

5 bin 620 kişi ile yüz yüze yapılan ankette katılımcılara "Türkiye ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz?" sorusu soruldu.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 20,6'sı "Evet" yanıtı verirken, yüzde 69,8'i "Hayır" cevabı verdi. Yüzde 9,6 oranında katılımcı ise herhangi bir görüş belirtmedi.

MUHALEFET ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMDA ISRARCI

Asgari ücretin açlık sınırının altında, en düşük emekli maaşının ise 10 bin lira iken muhalefet cephesi ve ekonomistlerden üst üste asgari ücrete ara zam ve emekli maaşlarına iyileştirme yapılması çağrıları geldi.

Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşen CHP, bu görüşmeden beklediği yanıtı alamayınca 30 Haziran günü “Emek Mitingi” düzenleme kararı aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son günlerde yaptığı açıklamalarda ısrarlar asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini ifade etmişti.

İYİ PARTİ’DEN EMEKLİYE REFAH PAYI ÇIKIŞI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bugünkü grup konuşmasında emekliler hakkında konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyaran Dervişoğlu, hükümetin her bir emekliye geçen yıldan 96 bin 824 lira borçlu olduğunu dile getirmiş; temmuz ayı itibariyle de emekliye 8 bin lira refah payı vermek zorunda olduğunu ifade etmişti

Dervişoğlu emeklilerin sahipsiz olmadığını, İYİ Parti’nin onların haklarını sonuna kadar savunacağını söylemişti.

AKP CEPHESİ ARA ZAMMA VE REFAH PAYINA KAPILARI KAPATTI

AKP Genel Başkan yardımcısı Hamza Dağ da dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada esas mücadelelerinin enflasyonu düşürmek olduğunu belirerek “Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreç olmayacak” ifadesini kullanmıştı.

Bugün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazetecilere yaptığı açıklamada asgari ücrete ara zam iddialarına kapıyı tamamen kapatarak “Asgari ücrette her hangi bir artış olmayacak” demişti.

Işıkhan, emekliler için de refah payı artışı vermeyeceklerini dile getirmişti.