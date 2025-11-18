Türkiye’de son dönemde artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlar et yiyemez hale geldi. Et ve Süt Kurumu özellikle 2023 yılından sonra et ithal ederek fiyatları aşağı çekmeye çalışsa da çözüm olmadı.

Et ithalatı için yapılan ihalelerden skandal bir ayrıntı çıktı. Buna göre 2023’ten sonra yapılan ihalelerde alınan 93 bin ton etin yarısı tek bir şirketten alındı.

Halk TV’den Bahadır Özgür’ün haberine göre, İthal etin yarısı ise sadece 5-6 şirket üzerinden piyasaya sürüldü.

Karkas et ithalatının Polonya, Macaristan, Romanya, İtalya, Fransa, Belçika ve Ukrayna olmak üzere 7 ülkeden yapıldığını belirten Özgür, en fazla etin alındığı şirketi şu sözlerle söyledi:

"2023-2025 arasında bu şirketlerden toplam et ithalatı 92 bin 700 ton. Ödenen para ise 20.8 milyar lira.

İthal edilen etin 47 bin 900 tonu, yani yüzde 51’i, Polonya şirketi Polonia Beef’ten alındı. Ödenen para ise 10.4 milyar lira. Şirketin ikinci büyük hissedarı bir Türk yatırımcı. Onu 23 bin tonla Fransız şirket Groupe Bigard takip ediyor."

PEKİ İTHAL ET KİMLERE DAĞITILIYOR?

Özgür yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi gelelim ithal edilen bu etlerin kimlerin üzerinden piyasaya sürüldüğüne…

ESK ithal etin veriliş fiyatını aşmayacak şekilde tüketiciye ulaşması için belli kriterlere göre ithal edilen etleri maliyetine yakın fiyata marketler başta olmak üzere et ürünleri ticareti yapanlara satıyor. İlk kriterin dağıtım ağının yaygınlığı olduğu söyleniyor. Ancak denetimin yapılıp yapılmadığı da bir başka tartışma konusu.

İstanbul’daki kombinadan ithal karkas et verilen 431 şirket incelendiğinde, tıpkı ithalattakine benzer bir manzara çıkıyor karşımıza. İthal edilen etin yarısından fazlası 5-6 şirket üzerinden piyasaya sunuluyor.

2023 yılından beri ithal edilen 93 bin ton etin 14,1 bin tonu Happy Center markasının sahibi Altun Gıda Tüketim Maddeleri İnşaat Sanayii AŞ’ye satıldı. Onu 11,6 bin tonla Tarım Kredi Et Ürünleri AŞ. izliyor.

Üçüncü büyük alıcı ise Kim Marketler Zinciri’nin sahibi Ersan Alışveriş Hizmetleri AŞ. Aldığı ithal et miktarı 6,8 bin ton. Dördüncü şirket 6,7 bin tonla Onur Marketler Zinciri’nin sahibi olan Özcan Alışveriş Hizmetleri AŞ. 4,2 bin tonla Anpa Gross Marketler ise beşinci sırada yer alıyor.

Sonra sırasıyla 3,9 bin tonla Altunlar Gıda ile 3,2 bin tonla Bicen Mağazacılık geliyor.

Bu şirketler ithal etin yüzde 54’ünü piyasaya sürüyor. Kalan 427 şirketin payı ise yüzde 46."