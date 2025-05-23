Vatandaşlar akın akın gitti! İzdiham yaşandı

Kaynak: İHA
Vatandaşlar akın akın gitti! İzdiham yaşandı

Kütahya'da, Tavşanlı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen ücretsiz fide dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Kısa sürede vatandaşlar meydanı doldurdu.

Belediyenin baharın müjdecisi olarak düzenlediği fide dağıtımına Tavşanlı halkı büyük ilgi gösterdi. Çeşitli sebze ve çiçek fidelerinin dağıtıldığı etkinlikte, vatandaşlar ücretsiz fidelerden alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Meydanda oluşan yoğunluk zaman zaman izdihama yol açtı.

Belediye personeli, izdihamı kontrol altına almakta zorlanırken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı. Dağıtım sırasında yaşanan karmaşa nedeniyle bazı fideler zarar gördü. Olay yerinde zabıta ekipleri de kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan izdihama rağmen, birçok vatandaş dağıtımdan memnun ayrıldı. İzdihamın ardından meydan yavaş yavaş boşalırken, belediye personelinin temizlik çalışmaları başlattığı görüldü.

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