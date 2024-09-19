Vatandaşlar çay simit bile yiyemeyecek. Bir öğün çay simit asgari ücreti geçiyor

CHP Milletvekili Gamze Akkuş, yaşanan ekonomik sıkıntılar ve sürekli yükselen enflasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşın geçinemediğini belirten Akkuş, iktidarın zamanında her yerde çay simit hesabı yaptığını, ancak yapılan hesaplamalarda aylık asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin her gün simit yemesi çay içmesi durumunda da geçinemeyeceğini ifade etti.

"ZAMANINDA HER YERDE ÇAY SİMİT HESABI YAPAN İKTİDAR SUS PUS OLDU"

CHP Milletvekili Gamze Akkuş, "Zamanında her yerde çay simit hesabı yapan iktidar sus pus oldu" diyerek, zamların durmadığını, asgari ücretin, emekli ve sabit gelirlinin maaşının ortada olduğunu, vatandaşın ekonomik krizin altında ezildiğini söyledi. Akkuş, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 2024 yılı çay simit fiyatlarının asgari ücreti aştığını söyledi.

ÇAY VE SİMİT FİYATLARI AYLIK ASGARİ ÜCRETİ AŞIYOR

İlgezdi, yaptığı konuşmada, “NATO’nun en ucuz kıraathane/kahve tarifesine göre çay 50 lira. Bir öğün çay simit 65 lira oluyor. 4 kişilik bir ailenin günlük çay masrafı 780 lira, aylık ise 23 bin 400 lira. Yani asgari ücretten bile fazla. Zamlar yapılırken bunun önlemini almayan iktidar, asgari ücrete zam yapmıyor. Emekli maaşına zam yapılırmış gibi yapıyor. Olan vatandaşlarımıza oluyor” ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRET OCAK AYINDAN BERİ 4 BİN 808 LİRA ERİDİ”

İlgezdi konuşmalarına şu sözlerle devam etti, “Ete, yumurtaya gelen zamlardan, yaşanan gıda krizinden, kira fiyatlarının durdurulamaz yükselişinden konuşmuyoruz. En temel ihtiyaçları değil en ucuz yemek olarak zamanında iktidar mensuplarının konuşmalarına başladığı çay simit hesabından bahsediyoruz. Asgari ücretlinin ya da en düşük emekli maaşı alan emeklinin yaşadığı dramı konuşuyoruz. Bakın sadece ve sadece ocak ayından bugüne asgari ücretin alım gücü 4 bin 808 lira erimiş. Asgari ücretli 17 bin 2 lira değil aslında 12 bin 194 lira ile ay sonunu geçirmeye çalışıyor. Temmuzda asgari ücrete zam yapmayan iktidar yurttaşlarımızı açlığa mahkum etti” ifadelerini kullandı.