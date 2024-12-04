Vatandaşlar dondurucu soğuğa aldırış etmedi. Şehidini karşılamak için bayraklarla uzun kuyruklar oluşturdu

16 Kasım tarihinde Pençe kilit operasyonunda ağır yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin cenazesi Adana’nın Feke ilçesine gönderdi. Feke halkı, şehidini dondurucu soğuğa rağmen ellerinde bayraklarla karşıladı.

TÜYLER DİKEN DİKEN OLDU...

Şehit Eren Kızıldağ, Feke’nin girişinde koca bir Türk bayrağı ile karşılandı. Fekeliler, ellerine aldıkları Türk bayraklarını tutarak şehidini selamladı.

O anlar Türk milletinin ne kadar güçlü ve yıkılmaz olduğunu gözler önüne sererken, izleyenlerin tüyleri diken diken oldu.

NE OLMUŞTU?

16 Kasım'da Pençe kilit operasyonunda ağır yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, 16 Kasım'da Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 16 Kasım 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Mu. Uzm. Çvş. Eren Kızıldağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.