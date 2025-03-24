Vatandaşlar İBB Binası'na sığındı! Saraçhane'de gergin anlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protestolar İstanbul'da sürüyor.

CHP lideri Özgür Özel'in Saraçhane'deki altıncı buluşma esnasında yaptığı konuşmadan sonra polis ekiplerinin vatandaşlara müdahalesi başladı. Yurttaşlar, İBB Binasına sığınmak zorunda kaldı.

"ARTIK BIKTIK"

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Valiyle konuştuk. Tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Milletvekillerin ellerinde telsizle alanda. Yalan söylüyorlar, artık bıktık. Genel Başkan daha kürsüden inmiş, daha binadan içeri girmeden gaz sıkıyorlar. buradan yaşlı insanlar var. Bu olmaz. İnsanlar ne kadar çok sıkarlarsa o kadar çok gelecekler. Yeter artık. Kriz anından hiçbir bürokrat ortadan kaybolmamalı, ulaşamıyoruz, açmıyor telefonunu."

ÇELİK İMAMOĞLU'NUN MESAJINI PAYLAŞMIŞTI

Saraçhane'den Taksim'e doğru açılan kapı olan Bozdoğan Kemeri'nde eylemciler ile polis sık sık karşı karşıya gelmişti. Taksim'e gitmek isteyen gençlere polis ekipleri zaman zaman sert müdahalelerde bulunmuştu. Eylemlerin 6'ncı gününde polis Bozdoğan Kemeri'ne giden barikatı açmış, kemerin önünde polis ablukası oluşmuştu. Eylemciler kemerin önündeki polis barikatına yürümüştü.

Gelişmeler devam ederken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grubun yanına gelmiş ve İmamoğlu'nun mesajını iletmişti. Çelik'in aktardığına göre İmamoğlu, "Zamanı gelince Taksim'e beraber gideriz. Şimdi Saraçhane'yi savunalım"demişti. Çelik bunun arından grubu Saraçhane'ye, miting alanına davet etmişti.