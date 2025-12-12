Asgari ücrete 2026 yılı için uygulanacak zammın belirleneceği toplantılar bugün başlıyor. Asgari ücretin 26 bin-30 bin lira aralığında olması beklenirken emekli maaşlarında da fazla bir artış beklenmiyor. TÜİK’in rakamlarına göre enflasyonun artış hızı düşse de vatandaşların geçim derdi artarak devam ediyor.

Pazara giden vatandaşlar eskiden kilolarca meyve ve sebze alırken artık tane ile bile zor alabiliyorlar. ANKA’da yer alan haberde İkitelli’deki akşam pazarına giden vatandaşlar ekonomideki duruma isyan etti.

Vatandaşlar asgari ücret konusunda "Asgari ücretin en az 42-45 olması lazım ki rahat bir geçim olsun...Geçinemiyoruz ama geçinmek zorundayız; geçinmeye çalışıyoruz. En az 40 bin, 50 bin olması lazım. Açız aç! Doymuyoruz! Kader utansın, baştakiler utansın! İnsanlar 30 bin lirayla kira mı versin, çocuk mu okutsun, alışveriş mi yapsın?" diye sordu. Vatandaşlar emekli maaşlarıyla ilgili de "Yazık, günah değil mi bu emeklilere. Ölüme terk ediyorlar. Herkes isyanda. Sandık illa önümüze gelecek. Son seçimden sonra tamamen ipin ucunu kaçırdı. Ezilen halk oluyor. Ezilen emekli oluyor, işçi oluyor, memur oluyor" dedi.

Yurttaşların yeni yılda asgari ücretin 30 bin liranın altında kalması halinde yeterli olup olmayacağına ilişkin soru üzerine görüşleri şöyle:

"İNSANLAR 30 BİN LİRAYLA KİRA MI VERSİN, ÇOCUK MU OKUTSUN, ALIŞVERİŞ Mİ YAPSIN?"

-Tabi ki yetmez. Kiralar ve faturalar baz alınıp, ona göre düşünülüp öyle verilmeli. Günümüzde bir kira 25’ten aşağı değilse 30 bin lira kime yeter, kısa bir hesap yani. Hele de günümüzde diyorlar ki, ‘Çocuk yapın’. 2 çocuğu varsa, 50 bin lira bile alsa mümkünatı yok.

-Asgari ücretin en az 42-45 olması lazım ki rahat bir geçim olsun...Geçinemiyoruz ama geçinmek zorundayız; geçinmeye çalışıyoruz.

-(Asgari ücretin) en az 40 bin, 50 bin olması lazım.

-Kesinlikle yetersiz. Şöyle bir pazara baksanız zaten anlarsınız.

-İnsanlar 30 bin lirayla kira mı versin, çocuk mu okutsun, alışveriş mi yapsın?

Yurttaşların emekli maaşlarıyla ilgili görüşleri de şöyle:

"YAZIK, GÜNAH DEĞİL Mİ BU EMEKLİLERE. ÖLÜME TERK EDİYORLAR"

-Elini vicdanına koysunlar. 20 sene çalışmışım; 4 tane bebek doğurmuşum, sütlerim akarak çalıştım ben fabrikalarda aldığım para 18.5. Bu insanlara yazık. Allah’ını peygamberini sevenler bu emeklilere bir el atsın. Yazık, günah değil mi bu emeklilere. Ölüme terk ediyorlar.

-Emekli aç. Emeklinin hakkı başka yerlere gitti. Yüzde 12’lik zamla ne yetecek ki. Emekli maaşıyla aç kalırım, sağdan soldan, inşaatlara gidip bu yaşta çalışmaya çabalıyorum. 65 yaşındayım... Zor, hayat zor.

-Yeterli olmaz. İnan pazara çıkamıyorum, boş gidiyorum. Para yok. (Ek artış) bekliyoruz. Öyle bir söylenti var ama yaparlar mı, yapmazlar mı...

-(En düşük emekli aylığı en az) 25, 30 olması gerekiyor. Daha fazla yapmıyorlar zaten, verecekleri ya 2 ya 3 (bin lira). 16 alıyorum, 3 de verseler 19 oluyor, 20’yi bulamıyor. Kira 24. Kız çalışıyor, idare ediyoruz işte 2 aile.

-Yeterli olmaz. Ek zam vermezler, zannetmiyorum.

-İnanılmaz az. Şu pahalılığa göre çok az. İnsanlar çok mağdur oluyor, özellikle emekliler, asgari ücretliler. Toplumu görüyorsunuz; pahalılık o kadar var ki, bunu görmezden gelmek imkansız birşey artık. Herkes isyanda. Sandık illa önümüze gelecek.

-En az 35 olması lazım... 1 kilo biber 120 lira, karnabahar 50, lahana 50, sarımsak olmuş 200 lira, ıspanak 40 lira. Nasıl yapacağız? Alamıyoruz. Son seçimden sonra tamamen ipin ucunu kaçırdı. Ezilen halk oluyor. Ezilen emekli oluyor, işçi oluyor, memur oluyor.

"BABAMIZ 7 ÇOCUĞA BAKIYORDU, ŞİMDİ BİZ KENDİMİZE BAKAMIYORUZ"

- Tokatlıyım. Tokat’ta çiftçi olarak büyüdüm, ürettim. Toprağımı bıraktım geldim. Emekliyim, geçinemiyorum. Burada işçi olarak iş arıyorum, iş bulamıyorum. Bu insanlar nasıl geçinsin? İş yok, toprağı para etmiyor... Emekliyim, bana verilen 2, 3 lira zamla ben nasıl çocuğumu okutacağım, nasıl geçindireceğim, bu yüksek faturaları nasıl ödeyeceğim? Çok zor durumdayız. Ben köylüyüm burada ne işim var? Neden geldim; 2010’a kadar tarım çok iyiydi, o günden itibaren, ekiyoruz biçiyoruz elde sıfır, çocuklarımızın geleceği yok. Babamız 7 çocuğa bakıyordu, şimdi biz kendimize bakamıyoruz. Eve eksik götürüyorum, tamamlayamadım sofraya konacakları. Alamıyor bu millet, alamıyor."

TANE İLE ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR

Manisa’da ise bir kadın pazarcı, vatandaşları tane ile alışveriş yaptığının altını çizerek şunları söyledi:

"Kesinlikle memnun değilim. Para akşamdan sabaha eriyor. Bir aldığımızı bir daha yerine koyamıyoruz. Hayat şartları, ekonominin bozukluğu, gençlerimizin durumu… Hiçbirinden memnun değiliz. Her şey kötüye gidiyor. Belki iki ay sonra bugünümüzü arayacağız. Baştakiler sağ olsun, kendilerini doldurdular, bize boşu bıraktılar. Temel müşterilerim vardı; 3 kilo domates alan şu an 3 tane domates alıyor. 4 mandalina, 2 elma, 2 portakal alıyor. Bu insanlar eskiden 2-3 kilo alan insanlardı."

Aynı tezgahta pazarcılık yapan bir başka esnaf ise "Ekonomi şu anda çok kötü durumda, resmen ekside. Halkın alım gücü düştüğü için piyasayı gıdadan kısmaya çalışıyorlar ama gıda mecburen yükseliyor. Enflasyonu buna bağlayamazlar. Ekonomi yerin dibinde olduğu için alım gücü kalmadı. Soma’daki madenler kapanmaya başladı, göçler yaşanıyor, nüfus azalıyor. Eskiden tonlarca mal satıyorduk. İnsanlar 2 kilo alacağına 4-5 kilo alırdı, şimdi alamıyorlar. Mutlaka çözüm bulunması gerekiyor, Soma’da büyük sıkıntı var" dedi.