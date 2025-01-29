Vatandaşlar saat 05.00'te karanlıkta et kuyruğunda beklediler

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde vatandaşlar, ucuz ete ulaşabilmek için her gün sabah saat 05.00 civarında karanlıkta kuyruğa giriyor. Bir kilo kıymanın 290 liradan satışa sunulduğu mağazada, her gün belirli miktarda satış yapılıyor. Alışveriş yapmak isteyenler içeriye sıra numarasıyla ve gruplar halinde alınıyor. Mağaza saat 8'de açılıyor ancak vatandaşlar sıra numarası alabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde kuyruk oluşturuyor. Soğuk havaya rağmen mağaza önünde bekleyen vatandaşlar arasında zaman zaman sıra tartışmaları da yaşanıyor.

ANKA Haber Ajansı ekibi, karanlıkta kuyrukta bekleyen vatandaşlara mikrofon uzattı. Vatandaşlar şöyle konuştu:

"ALACAĞIM 1 KİLO KIYMA, BAŞKA PARA MI VAR Kİ ALAYIM"

70 yaşında, emekli bir vatandaş: Alacağım 1 kilo kıyma, başka para mı var ki alayım? Kasaptan nasıl alayım 15 bin lira maaşla, o da yeni oldu daha zammı da almadık. Allahtan ev benim, kira olsa hiç gelemem. (Eskiden) para vardı, şimdi para yok. Geçim yok. Bir çorbayla, bir makarnayla çocukların karnını doyurmaya bakıyoruz.

"4'TE, 5'TE GELİP ET KUYRUĞUNA GİRİYORUZ"

Emekli bir vatandaş: 4'te, 5'te gelip et kuyruğuna giriyoruz. 5'ten beri kuyruktayız, başka ne diyeyim. Geçinemiyoruz, geçinebilsek buraya gelir miyiz?

"PAZARI AYIKLA, MANAVI AYIKLA, ET KUYRUĞU BEKLE, EMEKLİNİN HALİ BU; ESKİ GÜNLERİ ARAR OLDUK HEPİMİZ"

Müyesser Tokatlıoğlu: (Kasapların) yanından bile geçemiyoruz. Kasaplar kapattı, 1 tane kasabımız var Kavaklı'da. Belliydi gelecek. Herşey her gün merdiven merdiven giderse. Eskiden geceleri etiket değişiyordu, şimdi güpegündüz gözümüze soka soka değiştiriyorlar. Her gün zam mı olur her şeye. Pazarı ayıkla, manavı ayıkla, et kuyruğu bekle, emeklinin hali bu. Eski günleri arar olduk hepimiz.

"EMEKLİNİN ÇİLESİ"

Nazmi Aydın (Emekli): Emeklinin çilesi. Ne yapacaksın, devamlı geliyoruz. Düşünemiyorduk ama... İşte hayat.

"BEN EMEKLİ OLDUĞUM ZAMAN, 5-10 KURUŞ BORÇLANIYORDUM EV ALIYORDUM; O GÜNLERİ DÖRT GÖZLE ARIYORUM"

Amir Gültekin (Emekli): Haramidere'den geliyorum. Kıyma alıyorum. Parça et alamıyorum, pahalı. 1- 1,5 kilo alıyorum, 10-15 gün gidiyor. Dışarıdan alamıyoruz, 500 lira kilosu kıymanın. Durum çok kötü. Emin ol bugünleri de arayacağız. Ben emekli olduğum zaman, borçlanıyordum ev alıyordum. Şimdi hayatta alamazsın. O günleri dört gözle arıyorum.