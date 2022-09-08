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Kırıkkale'de sosyal deney gibi olay! Vatandaşlar tek tek yerden topladı

Kırıkkale'de bankaya giden bir kişi elindeki 8 bin TL'yi yere düşürdü. Paralar rüzgarın etkisiyle bir anda etrafa saçıldı. Yoldan geçen vatandaşlar, paraları toplayıp sahibine teslim etti.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 04:15
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Vatandaşlar tek tek yerden topladı. Kırıkkale'de sosyal deney gibi olay

Kırıkkale'de sosyal deney gibi olay! Vatandaşlar tek tek yerden topladı
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Kırıkkale Zafer Caddesi'nde sosyal deney gibi bir olay meydana geldi.

İHA’nın haberine göre; ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, iş yerinden ayrıldıktan sonra bankaya para yatırmaya giderken elindeki 8 bin TL’yi düşürdü.

Rüzgarın etkisiyle banknotlar caddeye savruldu.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar çevreye saçılan banknotları toplamak için seferber oldu.

Bazı vatandaşlar banknotları havada yakalarken bazı vatandaşlar da rüzgarın savurduğu banknotları tek tek yerden topladı.

Onlarca vatandaş tarafından eksiksiz toplanan 8 bin TL sahibine teslim edildi.

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