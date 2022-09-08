Kırıkkale'de sosyal deney gibi olay! Vatandaşlar tek tek yerden topladı

Kırıkkale Zafer Caddesi'nde sosyal deney gibi bir olay meydana geldi.

İHA’nın haberine göre; ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, iş yerinden ayrıldıktan sonra bankaya para yatırmaya giderken elindeki 8 bin TL’yi düşürdü.

Rüzgarın etkisiyle banknotlar caddeye savruldu.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar çevreye saçılan banknotları toplamak için seferber oldu.

Bazı vatandaşlar banknotları havada yakalarken bazı vatandaşlar da rüzgarın savurduğu banknotları tek tek yerden topladı.

Onlarca vatandaş tarafından eksiksiz toplanan 8 bin TL sahibine teslim edildi.