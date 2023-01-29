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BİM'den kaşar peyniri çaldığı iddia edilen kişiye meydan dayağı. Vatandaşlar tepki gösterdi

İstanbul'daki market zinciri BİM'in şubesinden kaşar peyniri çaldığı iddiasıyla bir kişinin darbedildiği görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 05:40
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Vatandaşlar tepki gösterdi: BİM'den kaşar peyniri çaldığı iddia edilen kişiye meydan dayağı

BİM'den kaşar peyniri çaldığı iddia edilen kişiye meydan dayağı. Vatandaşlar tepki gösterdi
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde market zinciri BİM’in bir şubesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi market çalışanları tarafından darbedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kaşar peyniri çaldığı iddia edilen kişinin market çalışanları tarafından yakalandığı ve darbedildiği görülüyor.

Olay anında ayrıca çevredeki bir vatandaşın "Millet aç aç" dediği, çalışanların olayın görüntüleyen vatandaşı farketmeleri üzerine videoyu silmelerini istediği duyuluyor.

Vatandaşın yanıtı ise “Silmeyeceğim. Niye adama vuruyorsunuz?” oluyor.

Daha sonra ise görüntüler sonlanıyor.

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Ardı sıra
29.01.2023 06:22
Ne yapsın garibim peynir altın ile yarışır oldu . hırsız yetimin yoksulun malına el uzatandir  
 
Nilgün
29.01.2023 06:12
Hırsızlığın mazereti olamaz  
 
Mecit
29.01.2023 05:56
İyi yapmışlar o hırsız savunuculuğu yapanda ucuz kahramanlık yapmış o kadar seviyorsa kaşar peynirini kendisi ödeyip hırsıza hediye etseymiş. Fakat bu hırsız seviciliğin altında başka şeyler aramalı  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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