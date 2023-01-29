BİM'den kaşar peyniri çaldığı iddia edilen kişiye meydan dayağı. Vatandaşlar tepki gösterdi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde market zinciri BİM’in bir şubesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi market çalışanları tarafından darbedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kaşar peyniri çaldığı iddia edilen kişinin market çalışanları tarafından yakalandığı ve darbedildiği görülüyor.

Olay anında ayrıca çevredeki bir vatandaşın "Millet aç aç" dediği, çalışanların olayın görüntüleyen vatandaşı farketmeleri üzerine videoyu silmelerini istediği duyuluyor.

Vatandaşın yanıtı ise “Silmeyeceğim. Niye adama vuruyorsunuz?” oluyor.

Daha sonra ise görüntüler sonlanıyor.