Vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı

Kayseri'de "Gastronomi Günleri" kapsamında vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki "Gastronomi Günleri'ni 2'nci gününde, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara ücretsiz 1 ton sucuk döner dağıtıldı.

Sucuk dönerleri kesen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Gastronomi Günleri, gerçekten beklentimizin çok üzerinde bir katılımla önem arz ediyor. Geçen sene tek kazanda pişirilen 1 ton mantıyı dağıtmıştık. Bu yıl da 1 ton sucuk döneri dağıtıyoruz. Katkı sağlayan firmalarımıza ve odalarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize dışarıdan gelen şeflerimize de teşekkür ediyorum. Kayseri, gerçekten altın çağını yaşıyor. İnşallah seneye daha da geliştireceğiz. Kayseri her zaman pozitif anılmaya değen bir şehir, bunun da kıymetini bilelim. Kayseri denince akla sucuk ve pastırma gelir. Taklitlerinden sakının" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı

Vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı

Vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı

Vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı

Vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı

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