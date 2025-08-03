Vatandaşlara "aile bütçesi ve evlilik öncesi" eğitimi verildi

Kaynak: İHA
Vatandaşlara "aile bütçesi ve evlilik öncesi" eğitimi verildi

Hakkari'nin Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından vatandaşlara "Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi ile Evlilik Öncesi" konularında eğitim verildi.

Hakkari'nin Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından vatandaşlara "Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi ile Evlilik Öncesi" konularında eğitim verildi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Birimi tarafından önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim programına, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri ile kurslarda görevli usta öğreticiler katıldı. Katılımcılara "Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi ile Evlilik Öncesi" konularında eğitim verildi.

Aile bütçesi ve kaynak yönetimi konulu oturumda; ailelerin gelir ve giderlerini dengede tutabilmeleri, tasarruf bilinci kazanmaları ve ekonomik kaynaklarını verimli kullanmaları konularında kapsamlı bilgiler verildi. Eğitmenler, özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında ailelerin planlı hareket etmelerinin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca günlük harcamaların kontrol altında tutulması, gereksiz masraflardan kaçınılması ve tasarruf yöntemleri üzerine örnekler paylaşıldı.

Evlilik öncesi eğitim bölümünde ise katılımcılara sağlıklı evlilik temellerinin nasıl oluşturulacağı anlatıldı. İletişim becerileri, evlilikte karşılıklı saygı, aile içi roller, empati kurma ve problem çözme yöntemleri gibi konular ele alındı.

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