Vatandaşlara akılcı ilaç kullanımı anlatıldı!

İl Sağlık Müdürlüğü hafta boyunca bir dizi etkinliğe imza attı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, son olarak Park Afyon AVM'de vatandaşları bilgilendirmeye yönelik stant açıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Programı çerçevesinde 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası etkinlikleri tamamlandı. Bu kapsamda Park Afyon AVM ve Afyonkarahisar semt pazarlarında antimikrobiyal direnç ve akılcı antimikrobiyal kullanımı konusunda farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi tarafından düzenlenen etkinlikte, antibiyotiklerin doğru kullanımı ile ilgili pankartlar halkın görebileceği yerlere asıldı. Ayrıca AVM'ye ve pazara gelen ziyaretçilere ve esnafa bilgilendirici broşürler dağıtılıp akılcı ilaç kullanımı konusunda uyarı ve önerilerde bulunuldu."