Vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti

Hakkâri'nin Derecik ilçesinde vatandaşlara evde sağlık hizmeti verilmeye devam ediliyor.

Derecik Devlet Hastanesi Evde Bakım Ekibi, ilçede ikamet eden hastaların ihtiyaçlarını yerinde karşılayarak önemli bir hizmet sunuyor. Evde bakım hizmetleri kapsamında yatağa bağımlı ve hastaneye gitmekte zorlanan vatandaşların tedavileri ev ortamında yapılırken, kontrolleri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Hastane yönetimi, bu hizmetle birlikte vatandaşların sağlık hizmetine erişimlerinin kolaylaştığını ve yaşam kalitelerinin artırıldığını belirtti. Yetkililer, evde bakım hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde süreceğini vurgulayarak, "Amacımız, vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını evlerinde karşılayarak hem hastaların hem de yakınlarının yükünü hafifletmektir" dediler.